受新冠疫情影響，全球貿易深受打擊，傳統海外推廣方式也連帶受到限制，為協助我國智慧機械業者強化國際行銷能力，經濟部國際貿易署推動「智慧機械海外推廣計畫」，3年來輔導237家廠商，協助業者媒合商機近3億美元。

經濟部國際貿易署19日在大台南會展中心舉辦智慧機械海外推廣計畫成果發表活動，國貿署副署長李冠志表示，疫情雖讓機械產業跌入谷底，但遭逢逆境，反而加速業者數位轉型帶動產業升級；疫情後，業者致力研發更高效率及更少能源消耗的機械設備，朝2050全球「淨零碳排」目標邁進，台灣正吹起綠色智慧機械風潮，與國際趨勢、全球供應鏈精彩對話，可預期將永續轉動世界。

今年國貿署延續之前優異成績，新增輔導50家廠商，6個產業別上線展示，還有3場論壇等；數位行銷82家廠商參與；線上形象館新增電子設備產業，領域擴及半導體、光電、醫療等產業21家廠商，全館累計135家，使用者以新南向市場占67％，其次是日本與歐美。

李冠志說，3年來，企業加速數位轉型升級提升產業競爭力，更以數位行銷持續發揮產業能量擴散的最佳價值。他舉例，2022年智慧製造市場全球規模為3470億美元，每年以15％左右成長率逐漸攀升，預估到2026年總體市場將有機會上看6209億美元，智慧製造及自動化市場仍有龐大商機等待開發。

他也特別感謝這項計畫推動獲得5大公協會付出，一同協助智慧機械業者們突破疫情下的行銷困境。