荷蘭首都阿姆斯特丹為擺脫「罪惡城市」形象，擬將市中心知名紅燈區遷至他處。阿姆斯特丹當局今天指定南部市郊歐羅巴大道為「新色情中心」首選地點。

法新社報導，阿姆斯特丹市長哈賽瑪（Femke Halsema）希望將紅燈區遷至他處，從市中心移至一個專門建造的中心，旨在讓阿姆斯特丹擺脫「罪惡城市」形象，同時減少該區域旅客及輕罪數量。

阿姆斯特丹當局表示，該市「認為南區歐羅巴大道（Europa Boulevard）是新色情中心（Erotic Centre）的最合適地點」。

阿姆斯特丹當局還在聲明中提及「目前這項選擇將於明年初提交市議會」，並稱預計新色情中心需要7年時間才會開放。

歐羅巴大道位於阿姆斯特丹主要商業區邊緣，是新色情中心的3個可能地點之一，該中心將有100個房間供性工作者使用。

哈賽瑪對有數百年歷史的德瓦倫（De Wallen）紅燈區長期持反對立場；在德瓦倫紅燈區，性工作者在當地運河兩側霓虹燈櫥窗裡等待顧客上門。

但這項搬遷計畫受到當地人及性工作者反對，當地人不想要這個新中心建在自家門口，性工作者則覺得自己是罪犯和霓虹燈櫥窗周圍人群的代罪羔羊。