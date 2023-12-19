澳洲北部叢林大火產生的煙霧壟罩港口城市雪梨（Sydney），使得雪梨今天的空氣品質急遽下降，淪為和新德里一般的全球最糟等級之一。在此同時，澳洲東北部一座城鎮遭洪水侵襲，救災人員緊急將居民撤離到安全地帶。
路透社報導，以海灘和藍天聞名的雪梨很少出現煙霧（smog），灰色烏雲今天卻盤旋在雪梨歌劇院（Sydney Opera House）和雪梨港灣大橋（Sydney Harbour Bridge）上空、可以見到煙懸浮在空氣中。
當地時間下午5時後，雪梨市中心以北地區的空氣品質指標來到161，達到建議民眾避免進行長時間戶外活動的等級。
根據澳洲鄉村消防局（Rural Fire Service），南風應該會在傍晚開始吹散煙霧，情況有望緩解。
鄉村消防局表示，大火燃燒的面積約13萬6000公頃，大小幾乎與大倫敦（Greater London）相當，大火產生的煙已向南漂移數百公里。
另一方面，緊急救援團隊今天前往澳洲東北部一個受洪水肆虐的城鎮，趕在鎮民食物和飲水耗盡之前，陸續將數百名居民空運至安全的地方。
法新社報導，洶湧的洪水切斷昆士蘭州（Queensland）烏加爾烏加爾鎮（Wujal Wujal）的交通，大水淹沒房屋、沖毀道路，被困的居民被迫躲到屋頂上。
這個主要由原住民居住的住宅區位於澳洲最貧困的地區之一，當地在熱帶氣旋侵襲後帶來的大型洪災首當其衝。
昆士蘭州災害協調員切勒皮（Shane Chelepy）表示，救援直升機準備撤離這個小鎮的250至300名居民。
他今天告訴澳洲廣播公司新聞網（ABC）：「我們知道小鎮中只剩下約一天份的飲用水。…食物、電力和供水都受到影響，這就是我們今天要進行疏散的原因。」
澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）今天表示，已部署4架軍用直升機協助撤離行動，其中包括兩架契努克式（Chinook）重型運輸直升機。
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