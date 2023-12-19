2023年即將邁入尾聲，但大樂透買氣依舊強強滾！12月以來，大樂透已經開出3次頭獎，誕生了3位億萬富翁。台彩表示，本期（12／19）頭獎仍舊保證1億元。最新獎號已經出爐，趕快來對獎！
大樂透第112000113期今（19日）晚開獎，中獎號碼由小到大依序為14、18、20、26、38、48，特別號為02。
派彩結果及中獎號碼以台彩官網公告為主。
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