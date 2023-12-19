慶祝成立40周年，被譽為「台北最有故事飯店」的台北福華飯店，今（19）日宣布攜手福華名品、潮人物等在地生活風格品牌，推出「福華1984（THE GREAT HOWARD）」特別活動，將這座經典雋永的歷史飯店變身為充滿驚喜的大型「沈浸式復古派對」，自12月20日起至2024年1月28日期間，邀請全台北人穿上時髦有型的80年代裝扮，穿梭在館內多達七處的獨家復古空間，感受時光倒流回台北城最璀璨的鎏金歲月，即可抽餐券及福袋等精美好禮，還有機會獲得價值萬元的一泊一食雙人住宿券。

台北福華大飯店自1984年創立以來，曾陪伴無數台北人與國際政商名流共度難忘時光，被譽為「台北最有故事的飯店」。為讓不同世代的台北人都能近距離一睹這座歷史悠久、媲美博物館殿堂的建築之美，台北福華特別推出「福華1984（THE GREAT HOWARD）」期間限定活動，以美容院為活動據點，歡迎不同世代的台北人造訪，穿上80年代的時髦裝扮、循線找出福華館內最具經典韻味的指定打卡點，只要集滿其中三個打卡點合影照片，影中人即可獲得抽獎機會乙次。

台北福華本次活動指定打卡點包含以台劇《華燈初上》中男女主角曾留下浪漫足跡的透明電梯為背景、同時可將中庭彩虹牆一覽無疑的隱藏版拍照區；集結30餘年歷史手工製作西服、花店和設計名品等店舖的貴婦私房購物路線，以及保留了古董級理髮椅和梳妝台、復古氛圍宛如電影場景的隱藏版密室等神秘場景，台北福華也在現場備有旗袍上衣、文青服裝與古董手拿包等造型配件，邀請台北人一同走進衣香鬢影、低調奢華的場景，留住屬於自己的時代記憶！

「福華1984（THE GREAT HOWARD）」活動期間自12月20日至2024年1月28日止，每日上午11點30分至下午6點，至四樓美容院入口報名並完成指定任務即可參加抽獎，獎項包含珍珠坊港點吃到飽餐券（價值1,050元）、彩虹座下午茶餐券（價值950元）、台灣時尚品牌福袋、現金抵用券等豐富好禮，人人有獎。另有社群加碼週週抽，打卡上傳貼文至FB或IG貼文並標記 ＃福華40 及 ＃HOWARD40，即有機會獲得台北福華高級雙人房一泊一食住宿券（價值10,000元）。