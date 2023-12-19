日本環球影城（USJ）今天宣布，將於明年春天推出「名偵探柯南」常設遊樂設施，並非以往的期間限定。遊客往後每次來到環球影城，都將能體驗「名偵探柯南」的世界，預料將是環城影城不曾有過的劇場表演形式。
青山剛昌的人氣推理漫畫「名偵探柯南」明年將迎來發行30週年。這個全球知名的小學生在日常生活頻頻遇到驚險事件，卻總是能以出色推理能力化險為夷，精彩的故事陪伴許多人度過童年。
日本環球影城自2017年起多次與「名偵探柯南」合作過限定計畫，但這次將以常設遊樂設施回歸，相信將令全世界的柯南迷興奮不已，預料會成為繼「哈利波特魔法世界」、「任天堂世界」之外另一個賣點，替日本環球影城吸引更多人潮。
環球影城先前公布，會在明年3月推出「名偵探柯南 The World」，包括逃脫遊戲、雲霄飛車，以及推理秀餐廳等限定活動，今天加碼公布從明年春天起將有全新的常設遊樂設施登場，並非期間限定。
環球影城表示，將以獨有的驚人規模和創作力，把作品中的世界帶到現實中，會以過往沒有過的劇場娛樂表演呈現，細節將於明年1月中旬發表。
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