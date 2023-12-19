日本央行（日銀）今（19）日會議決議維持負利率不變。日銀總裁植田和男會後強調，前景的不確定性極高，明年1月升息的可能性不大，帶動近來強彈的日圓急跌。根據台銀牌告匯率，日圓現鈔賣出價今日下午4點左右跌至「0.2209」。

台銀牌告匯率反映出日圓匯價的劇烈變化。日圓現鈔賣出價在上午近9點半左右出現本日的高點「0.2237」，但在日銀公布政策不變後，11點左右匯價跌至「0.2217」，隨著日銀總裁會後的進一步說明，更快速走跌至「0.2209」。

以台銀牌告匯率來計，如果拿10萬元新台幣在早上的高點「0.2237」兌換，可換到44萬7027日圓，但如果等到日銀總裁植田和男的說明後再以「0.2209」匯價兌換，則可以換到45萬2693日圓，來回價差5666日圓。以深受台灣民眾喜愛的一蘭拉麵來看，相當於可以多吃5碗售價980日圓的豚骨拉麵。

隨著美國聯準會（Fed）大唱「鴿」調，但日本央行預期將退出負利率政策的影響下，日圓近期急速反彈。不過日銀在本次的會議後，並未提供有關升息前景的任何暗示訊息，日銀總裁植田和男更是在記者會上表示，目前很難確定日銀將如何退出超寬鬆政策，預料寬鬆的貨幣環境將持續下去。市場解讀認為，日銀的升息腳步或許不會太快。目前外界普遍預估4月是最有可能的時機。