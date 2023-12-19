房地合一稅制看似簡單，一旦牽涉到繼承或贈與就讓許多人陷入誤解，甚至不小心就得繳交高額稅金。中壢一名陳姓外籍配偶為兒子出售繼承房產，幫她賣房的同行房仲僅告知她要繳高達一百多萬元的房地合一稅，卻沒人幫助不識字的她處理賣房後續事宜，更不知道還有節稅方法。幸好在醫院社工協助下，找到同為社工出身的台灣房屋楊梅四維直營店店長楊佩蓉，在楊佩蓉協助下，最後只需繳28萬，省了許多不必要的支出。
看見楊佩蓉「把客戶的問題當自己的事」，連國稅局承辦人員都說，「從沒看過仲介這麼熱心，以後買房也要找你」。
常見錯誤一：繼承成本非購屋成本
陳姓外配因同居人過世，房子由兩人共同生下的兩歲兒子繼承，因想離開傷心地，陳女將房屋委託一位房仲以490萬元售出。因該物件是繼承人父親在107年以270萬元取得，兒子於110年繼承，112年售出，適用房地合一稅，仲介僅告訴她稅金就是以售價減成本去課稅，讓她誤以為用490萬減270萬，但事實上成本應依照遺產核定價額為95萬元計算，並非以購屋金額作為成本，這是第一個常見認知錯誤。
常見錯誤二：貸款金額並非全數可扣除
陳女在交易過程中因不識字，希望能找可信任又專業的人幫忙，經醫院志工介紹楊佩蓉請她陪同處理，當楊佩蓉詢問陳女該物件當初是否有貸款，陳女才想起同居人購屋時有貸款180萬元，而貸款餘額是以繼承當下的貸款餘額計算，因前兩年他們只付利息，餘額仍欠180萬元。楊佩蓉提醒，許多人常犯的第二種錯誤，會認為成本計算方式為：售價490萬元－遺產核定價額95萬元－剩餘貸款180萬元，但她強調，「繼承負債同時也繼承財產，剩餘貸款要扣除遺產核定價額相互抵銷」，因此180萬應扣除遺產核定價額95萬，只能認定85萬為房貸餘額，填寫在取得房屋土地達可供使用狀態前支付的必要費用，所以正確的成本計算方式為：490萬元－95萬元－（180萬元－95萬元）＝310萬元，再乘以35％(自107年持有)，應繳108.5萬元房地合一稅。
陳女面對各家房仲告知她不同答案感到無助與茫然，甚至還求神問卜，楊佩蓉建議「問國稅局最準」，楊佩蓉多次載她到國稅局，耐心的逐字逐句念給不識字的陳女聽，以淺顯易懂的語言讓她清楚明白，在國稅局承辦人員協助下，楊佩蓉仔細的為陳女填妥各類文件，跑上跑下影印繳交資料，稅務人員看到她們跑了那麽多趟，說陳女「真是遇到好仲介」，還跟楊佩蓉要了名片，以後買房都要找她。
因陳女帶著幼子仍須找尋新家，楊佩蓉建議陳女可把握重購退稅節稅，「若一買一賣在同一個月內移轉不用先繳稅，直接可以扣抵補差額。」楊佩蓉補充，以小換大不用繳，以大換小只需按比例退，繳差額即可，因此一個月內就幫陳女以360萬元購入新住所，可重購退稅79萬。本來陳女應繳房地合一稅108.5萬，扣掉退稅79萬，陳女只要付28萬多元，就歡喜的帶兒子入住新家。
看多了苦痛 能付出代表幸福
楊佩蓉指出，專業的房仲不只要能給予客戶精確的回答，更應提供建議方案，讓客戶有選擇的機會，這才是專業的不可取代性。經常因公益善舉躍上媒體版面，在中壢「戴口罩都常被認出」，楊佩蓉認為，「能幫助人是幸福的，代表我有能力才能付出。」任職台灣房屋以前，長年在教養院當特教老師照顧弱勢院童，也在醫院擔任多年志工，看盡了生老病死苦，她感嘆，「社會這麼多辛苦的人，看到他們我更覺得自己比一般人幸運，我不用從自己身上經歷這些病老痛，自己更懂得知足常樂」。
在台灣房屋已18年的她，每次成交房屋，都捐出至少十分之一的收入給慈善機構，至今已捐出上千萬元。「能出錢出力其實是一種幸福！很感恩台灣房屋照顧這麼多人，讓我有能力幫助別人，因為做愛心也需要收入。我很認同公司持續進行ESG＋，植樹造林減碳，服務面向早已從客戶擴及全人類，我與公司有相同目標，能以實際行動幫助人，代表我們很幸福。」
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：