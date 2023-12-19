房地合一稅制看似簡單，一旦牽涉到繼承或贈與就讓許多人陷入誤解，甚至不小心就得繳交高額稅金。中壢一名陳姓外籍配偶為兒子出售繼承房產，幫她賣房的同行房仲僅告知她要繳高達一百多萬元的房地合一稅，卻沒人幫助不識字的她處理賣房後續事宜，更不知道還有節稅方法。幸好在醫院社工協助下，找到同為社工出身的台灣房屋楊梅四維直營店店長楊佩蓉，在楊佩蓉協助下，最後只需繳28萬，省了許多不必要的支出。

看見楊佩蓉「把客戶的問題當自己的事」，連國稅局承辦人員都說，「從沒看過仲介這麼熱心，以後買房也要找你」。

常見錯誤一：繼承成本非購屋成本

陳姓外配因同居人過世，房子由兩人共同生下的兩歲兒子繼承，因想離開傷心地，陳女將房屋委託一位房仲以490萬元售出。因該物件是繼承人父親在107年以270萬元取得，兒子於110年繼承，112年售出，適用房地合一稅，仲介僅告訴她稅金就是以售價減成本去課稅，讓她誤以為用490萬減270萬，但事實上成本應依照遺產核定價額為95萬元計算，並非以購屋金額作為成本，這是第一個常見認知錯誤。

常見錯誤二：貸款金額並非全數可扣除

陳女在交易過程中因不識字，希望能找可信任又專業的人幫忙，經醫院志工介紹楊佩蓉請她陪同處理，當楊佩蓉詢問陳女該物件當初是否有貸款，陳女才想起同居人購屋時有貸款180萬元，而貸款餘額是以繼承當下的貸款餘額計算，因前兩年他們只付利息，餘額仍欠180萬元。楊佩蓉提醒，許多人常犯的第二種錯誤，會認為成本計算方式為：售價490萬元－遺產核定價額95萬元－剩餘貸款180萬元，但她強調，「繼承負債同時也繼承財產，剩餘貸款要扣除遺產核定價額相互抵銷」，因此180萬應扣除遺產核定價額95萬，只能認定85萬為房貸餘額，填寫在取得房屋土地達可供使用狀態前支付的必要費用，所以正確的成本計算方式為：490萬元－95萬元－（180萬元－95萬元）＝310萬元，再乘以35％(自107年持有)，應繳108.5萬元房地合一稅。

陳女面對各家房仲告知她不同答案感到無助與茫然，甚至還求神問卜，楊佩蓉建議「問國稅局最準」，楊佩蓉多次載她到國稅局，耐心的逐字逐句念給不識字的陳女聽，以淺顯易懂的語言讓她清楚明白，在國稅局承辦人員協助下，楊佩蓉仔細的為陳女填妥各類文件，跑上跑下影印繳交資料，稅務人員看到她們跑了那麽多趟，說陳女「真是遇到好仲介」，還跟楊佩蓉要了名片，以後買房都要找她。

因陳女帶著幼子仍須找尋新家，楊佩蓉建議陳女可把握重購退稅節稅，「若一買一賣在同一個月內移轉不用先繳稅，直接可以扣抵補差額。」楊佩蓉補充，以小換大不用繳，以大換小只需按比例退，繳差額即可，因此一個月內就幫陳女以360萬元購入新住所，可重購退稅79萬。本來陳女應繳房地合一稅108.5萬，扣掉退稅79萬，陳女只要付28萬多元，就歡喜的帶兒子入住新家。

看多了苦痛 能付出代表幸福

楊佩蓉指出，專業的房仲不只要能給予客戶精確的回答，更應提供建議方案，讓客戶有選擇的機會，這才是專業的不可取代性。經常因公益善舉躍上媒體版面，在中壢「戴口罩都常被認出」，楊佩蓉認為，「能幫助人是幸福的，代表我有能力才能付出。」任職台灣房屋以前，長年在教養院當特教老師照顧弱勢院童，也在醫院擔任多年志工，看盡了生老病死苦，她感嘆，「社會這麼多辛苦的人，看到他們我更覺得自己比一般人幸運，我不用從自己身上經歷這些病老痛，自己更懂得知足常樂」。

在台灣房屋已18年的她，每次成交房屋，都捐出至少十分之一的收入給慈善機構，至今已捐出上千萬元。「能出錢出力其實是一種幸福！很感恩台灣房屋照顧這麼多人，讓我有能力幫助別人，因為做愛心也需要收入。我很認同公司持續進行ESG＋，植樹造林減碳，服務面向早已從客戶擴及全人類，我與公司有相同目標，能以實際行動幫助人，代表我們很幸福。」