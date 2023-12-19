又快到聖誕節了，到處充滿歡慶過節的氣氛，中華基督教救助協會每年都會在聖誕節前發起「1919鞋盒傳愛」活動，自96年推動至今進入第16年，廣邀企業團體將聖誕愛心禮物裝在鞋盒裡，送給偏鄉1919陪讀班的受助兒少與社區中的弱勢家庭孩子。康和證券（6016）今年首度響應鞋盒傳愛，號召同仁們愛心募集捐出380份愛心鞋盒禮物，寄送至花蓮、宜蘭、台中、彰化等地之27處偏鄉，讓孩子們能在寒冬中感受聖誕的溫暖與喜樂。

康和證券董事長鄭大宇表示，偏鄉弱勢家庭生活相當困苦，能維持平日基本生活已不容易，也不太可能為小孩準備聖誕禮物。康和證券今年第一次加入「鞋盒傳愛」活動，同仁們紛紛熱情響應，準備了自動鉛筆、筆記本、水彩、蠟筆、書籍、襪子、保溫瓶、棒球等全新禮物放進鞋盒中，並分國小組與國中組禮盒，陪伴他們度過溫馨的聖誕節，並學習分享與愛。中華基督教救助協會副秘書長鄭夙珺也表示，這些陪讀班的小孩每年最盼望聖誕節的到來，因為有他們最期待的聖誕禮物。

康和證券同時遵循響應聯合國之17項永續發展目標（SDGs），朝聯合國SDGs「消除貧窮、終止飢餓、良好健康與福利」等目標前行。每年傳統三節前夕，會啟動號召全台16家分公司展開「康和公益周、送愛全台GO」愛心行動，整合各分公司的資源與力量，捐贈年節物資用品予所屬地方之兒少之家、育幼院、成人日照中心、啟智中心等，善盡多元公益永續關懷在地之企業社會責任。

為了讓經濟弱勢家庭的孩子不要輸在起跑點上，中華基督教救助協會從自93年起推出「弱勢家庭兒童課後陪讀計劃」，提供弱勢家庭兒童免費參加課業輔導、品格教育、才藝課程與家庭關懷。「1919陪讀計畫」所資助的孩子，逾4成來自於中低與低收入戶，其他來自所謂的「社福邊緣戶」，這些邊緣戶因各種因素無法符合公部門的補助條件，但其生活可能比低收入戶更加艱難。1919鞋盒傳愛過去15年來，已累計送出10萬7千份禮物，而1919陪讀計畫20年來，已經資助超數萬人次的弱勢家庭孩子們。