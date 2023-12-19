又快到聖誕節了，到處充滿歡慶過節的氣氛，中華基督教救助協會每年都會在聖誕節前發起「1919鞋盒傳愛」活動，自96年推動至今進入第16年，廣邀企業團體將聖誕愛心禮物裝在鞋盒裡，送給偏鄉1919陪讀班的受助兒少與社區中的弱勢家庭孩子。康和證券（6016）今年首度響應鞋盒傳愛，號召同仁們愛心募集捐出380份愛心鞋盒禮物，寄送至花蓮、宜蘭、台中、彰化等地之27處偏鄉，讓孩子們能在寒冬中感受聖誕的溫暖與喜樂。
康和證券董事長鄭大宇表示，偏鄉弱勢家庭生活相當困苦，能維持平日基本生活已不容易，也不太可能為小孩準備聖誕禮物。康和證券今年第一次加入「鞋盒傳愛」活動，同仁們紛紛熱情響應，準備了自動鉛筆、筆記本、水彩、蠟筆、書籍、襪子、保溫瓶、棒球等全新禮物放進鞋盒中，並分國小組與國中組禮盒，陪伴他們度過溫馨的聖誕節，並學習分享與愛。中華基督教救助協會副秘書長鄭夙珺也表示，這些陪讀班的小孩每年最盼望聖誕節的到來，因為有他們最期待的聖誕禮物。
康和證券同時遵循響應聯合國之17項永續發展目標（SDGs），朝聯合國SDGs「消除貧窮、終止飢餓、良好健康與福利」等目標前行。每年傳統三節前夕，會啟動號召全台16家分公司展開「康和公益周、送愛全台GO」愛心行動，整合各分公司的資源與力量，捐贈年節物資用品予所屬地方之兒少之家、育幼院、成人日照中心、啟智中心等，善盡多元公益永續關懷在地之企業社會責任。
為了讓經濟弱勢家庭的孩子不要輸在起跑點上，中華基督教救助協會從自93年起推出「弱勢家庭兒童課後陪讀計劃」，提供弱勢家庭兒童免費參加課業輔導、品格教育、才藝課程與家庭關懷。「1919陪讀計畫」所資助的孩子，逾4成來自於中低與低收入戶，其他來自所謂的「社福邊緣戶」，這些邊緣戶因各種因素無法符合公部門的補助條件，但其生活可能比低收入戶更加艱難。1919鞋盒傳愛過去15年來，已累計送出10萬7千份禮物，而1919陪讀計畫20年來，已經資助超數萬人次的弱勢家庭孩子們。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：