市場利率方向漸趨明朗，美國升息幾乎已告終，中央銀行標售250億元2年期定存單，19日公布今年最後一期開標結果，12月得標加權平均利率續升至1.186％，創下近八個月新高，投標金額倍數也回升至3.05倍，為近五月新高，市場投標有回溫跡象。

銀行資金調度主管分析，「市場認為美國快要降息了」，押注全球債券利率不會再向上，即使台灣央行降息時間點落後美國，但業者仍躍躍欲試，畢竟是2年期定存單，近一、兩年國內也可能跟進降息，大家都想進場「試一試」，但考量後續還有新曆、農曆兩個年關要過，也不急著搶標，因此利率也沒有壓得太低。

12月2年期定存單熱度稍稍回溫，吸引762億元資金進場搶標，比上月同天期550億元提升，投標倍數也升至3.05倍，為近五個月以來最高得標倍數，且較上期2.2倍上升不少。

銀行主管說，本期業者投標意願略升，但喊價也不敢太快，導致得標加權平均利率仍升至1.186％，則較11月標售同天期定存單的1.183％再上升0.3個基本點（1個基本點是0.01個百分點），本期得標比率上升為45.45％。

銀行主管說，本期2年期定存單利率在1.186％，符合原先預期的1.18％～1.21％大區間內，雖靠近預測下緣，但仍是中性水準，投標業者仍以銀行為主，著眼於市場對魚美國降息預期升溫，就會有業者想進來試試看；加上近幾個月收益率慢慢提高，1.186％已是相對不錯水準。

但銀行主管說，也不能說是全面回溫，大部分業者抱持「實驗性」心態，預期未來兩年內國內會降息1碼或半碼，本期乾脆進場做實驗；且部分手上沒錢的業者，也不會急著貿然投標，畢竟後續還有年底及農曆年兩個年要過，部分沒錢的業者也不敢進場，「是有考量，不是亂押的！」