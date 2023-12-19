由合庫銀行統籌主辦僑蓮建設21.76億元聯貸案，順利於12月19日完成簽約。本案募集資金係用於「新北市板橋區忠孝段808地號等29筆土地」危老案重建，獲得銀行團熱烈支持及踴躍參貸，超額認購達1.5倍。
僑蓮建設是一家提供土地整合、規劃設計、營造施工、專業銷售、完善售後服務等全系列專業服務的建設公司，已累積多年的營建規劃經驗，近年亦積極跨入新北地區都更及危老重建案件，如興建中危老重建案「雄鋒」。僑蓮建設公司以實現人民的居住安全為其願景，深刻體認原住戶對生活多年「老家」的感情，以及讓「家」更好更安心的渴盼，用心傾聽並深得住戶信任，才能使本案順利成功整合，獲得地主同意合建。本建案位於新北市板橋區四川路一段及大華街交會處，距捷運板南線府中站約400公尺，鄰近板橋高中、忠孝國中、湳雅夜市、遠東百貨、誠品及好樂迪等，公車路線多，交通便利、生活機能佳，興建完成後將可改善整體社區環境、提升舊社區防災安全，也更有效、合理的利用土地資源，在建築結構、居住管理及生活空間品質上都有大幅的提升效益。
合庫金控自2022年簽署加入「科學基礎減碳目標倡議(Science-based targets initiative, SBTi)」後，積極與國際接軌並配合「臺灣2050淨零碳排路徑」，規劃擬定中長期減碳目標，其中中期減碳目標甫於2023年8月正式通過「科學基礎減碳目標倡議」審核，為臺灣首家通過之公股金控，旗下子公司之自身營運及投融資等金融資產都將依循目標逐步減碳，展現邁向2050淨零之決心。此外，合庫銀行亦積極統籌主辦太陽能發電、離岸風電等綠能聯貸案，並發行綠色債券、可持續發展債券及推出多檔ESG基金等。
合庫銀行持續深耕聯貸市場，為臺灣聯貸市場領導業者之一，2023年第三季聯貸市場排名帳簿管理行名列前三，憑藉專業的金融能力以及豐富的籌組經驗，為客戶提供量身訂作、客製化的聯貸架構規劃，廣受客戶好評，專業能力深獲肯定。未來合庫銀行將致力鞏固核心客戶群，持續開拓國內外企金業務，提升集團整合行銷效益，並引領企業實踐綠色金融，發揮社會正向影響力，創造永續未來。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：