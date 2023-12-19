萬海航運斥資逾百億元，建設高雄港第五貨櫃中心第79-81號碼頭，面積合計達40.9公頃，將打造為新世代貨櫃基地，預計在2026年逐步整建完成並投入營運後，整體作業面積提升為兩倍，未來作業量可達200萬TEU。

為提升全球海運布局與航運競爭力，萬海航運與台灣港務公司高雄分公司承租高雄港第五貨櫃中心第79-81號碼頭，於19日進行「高雄港第79-81號碼頭櫃場工程動土祈福典禮」。港務公司說明，萬海航運本次租期為20年，期滿得續約一次，最長可達30年。

萬海航運自1987年承租高雄港第42號碼頭，至1994年搬遷至63-64號碼頭，港務公司表示，萬海原本的貨櫃碼頭已經飽和，為擴展經營規模，再與高雄港務分公司承租第79-81號碼頭及後線櫃場，未來將配置遠端控制橋式起重機、門式起重機及智能化管制站，將五櫃打造為自動化碼頭，提升作業安全及效能，並大規模導入碼頭電能曳引車、電動堆高機。

港務公司表示，萬海航運為全球第11大航運公司，在高雄港年均作業量至少有100萬TEU以上的亮眼表現，對於鞏固高雄港貨櫃量極具貢獻。萬海航運藉由這次投資建置新一代第五貨櫃中心79-81號碼頭契機，以高雄港為全球母港永續經營，爭取近遠洋航線及布署多元轉口貨源；預計2026年整建完成並投入營運後，整體作業面積提升為兩倍，未來作業量可達200萬TEU。

為順應船舶大型化趨勢，考量長遠發展並配合萬海航運整建作業，高雄港務分公司將同時進行第五貨櫃中心碼頭浚深工程，將77-79號碼頭全線水深提升至-17.5米，可供萬海航運所新購1.3萬TEU超巴拿馬級貨櫃輪靠泊作業，有利萬海航運調撥轉口櫃至高雄港轉運，提高營運效能。

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