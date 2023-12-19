晶鑽生醫（6815）雙喜臨門！不僅「美特拉」線材獲泰國進口許可，自主研發與生產的「提美拉」系列產品也榮獲「SNQ國家品質標章」認證；總經理謝佳憲表示，預期此二利多將有助業績成長，明年營運樂觀。
謝佳憲表示，提美拉是唯一由本土廠商開發與生產製造，並且取得台灣食藥署（TFDA）核准上市的合法拉提線材，近年針對不同年齡、不同肌膚狀況，客製化設計更貼近人體結構的臉部線雕療程，推出第二代、第三代產品，同時提供教育訓練，培育具經驗的專業醫師，提供完善服務。此次能獲得SNQ國家品質標章認證，是對公司與產品的再次肯定，未來將持續開發安全、高品質的抗衰老醫美產品，為實現民眾追求美麗與健康目標努力。
看好顏值經濟的龐大商機，晶鑽以「提美拉」、「美特拉」自有品牌加速海外布局，一方面持續推進國外市場上市許可的申請認證等事宜，一方面透過國際參展提升知名度，同時尋找合適的經銷夥伴共同推廣。
目前透過授權經銷已經成功打入香港與泰國市場，其中香港市場出貨量穩定成長，而泰國近期更取得「美特拉」的進口上市許可證，接下來將積極與當地經銷商KNA Interpharma洽談出貨事宜，爭取明年首季正式出貨。另外，公司也將循泰國模式，透過優質夥伴布局其他東協市場。
受惠高單價的美特拉新品出貨量放大，以及旺季效益帶動，晶鑽11月營收達7,011萬元，創下史上單月新高，年增40.58％；累計前11月營收為5.44億元，也刷新紀錄。
展望明年，看好延緩衰老有年輕化趨勢，對醫學美容產品的需求會日益增加，晶鑽生醫將持續拓展海外市場，明年香港與泰國市場皆可望放量出貨，而繼拉提線材後，全新自有品牌的再生醫材產品也提交上市許可，成長動能多元，樂觀看待明年營運表現。
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