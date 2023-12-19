金管會今（19日）宣布，因國泰世華銀行兩分行理專挪用客戶資金，重罰1,200萬元。據金管會統計，今年以來理專監守自盜案共有4個案子，其中國泰世華銀挨罰最重，金管會透露，主因有三，包含犯案時間長、涉案金額大，最重要的是因內控缺口導致國泰世華銀無法即早發現問題。
銀行局表示，國泰世華銀一開始是接到客戶反映，進行內部清查後，才同時發現永和分行、新生分行兩分行有理專挪用客戶款項。主要的手法多是，理專不只取得客戶網銀帳密，也請客戶設定約定轉帳戶，設定的是理專的關係戶，理專再用網銀將客戶的外幣資金，轉出補貼其他客戶。
其中以永和分行林姓理專犯案時間最長，從2016年11月至2022年12月，受影響客戶數6戶，所涉金額約4,698萬元；國泰世華銀在清查後，發現新生分行的李姓行員也有類似情況，受影響客戶數1戶，所涉金額約50萬元。
銀行局透露，理專主要的「話術」，是跟客戶說要幫忙設定約轉，轉到其他帳戶後，這樣以後配息就不會被課稅，以此讓客戶可以配合轉帳。後來客戶到銀行想要解約美元定存，但卻遇到理專持續拖延，客戶懷疑自己的錢已被挪用，向銀行投訴後，銀行進一步了解發現實際上真的有挪用。
據金管會統計，今年以來金管會也已開罰4案與理專挪用客戶資金有關，第一件是3月花旗銀行遭罰600萬元；第二件是6月台新銀行被罰800萬元；第三件是8月中信銀行被罰1,000萬元，第四件就是今天的國泰世華銀行被罰1,200萬元。
為何國泰世華銀被罰最重？銀行局表示，除衡量國泰世華銀的案子涉及時間長、涉案金額大外，主要是沒有建立完善的內控機制，像是客戶與理專的關係戶資金往來，只有針對新台幣帳戶，外幣帳戶就沒有，其他家銀行的案子可能都是比較難發現的，但國泰世華銀的案子明明是只要有建立起機制，就能夠及早發現的，如果當初在外幣帳戶部分機制有建立好，就不會拖這麼久，也就能及早發現問題。
而國泰世華銀「流年不利」，在此案之前也因去年4月ATM當機、去年12月底機房當機，被罰增提作業風險資本，這次因理專挪用資金案也增提作業風險資本，等於三案「齊罰」，截至6月底國泰世華銀的自有資本14.91％，若要維持住資本，就要增提作業風險資本高達47億元。
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