儘管今年GDP年增變動逐季走高，2023下半年全球終端需求仍未為產業界亮出一路暢行無阻的綠燈，中華經濟研究院19日表示，廠商並未對2024年的營運展望信心消失，調查結果顯示，製造業認為未來一年較今年「較佳」的指數達60.4，中華經濟研究院長葉俊顯表示，製造業今年處於「兔打底」 ，看好明年景氣將展現「龍前行」的氣勢。
國家發展委員會委託中華經濟研究院每半年進行一次「台灣採購經理人營運展望調查」，執行迄今已邁入第11年，19日公布最新調查結果。中經院指出，製造業現階段面臨各行業的不均衡復甦，非製造業亦以服務業較能受惠於疫後復甦，非製造業認為未來一年較今年「較佳」的指數則高達66.1，較前次調查續揚5.1 個百分點，葉俊顯亦以「兔猛進、龍接續」形容非製造業的明年景氣展望，但需克服缺工、成本攀升、需求破碎化與數位轉型的挑戰。
此項調查研究團隊之一的台灣經濟研究院董事長吳中書表示，此次調查結果看到製造業的存貨變動，「業者近二年從『追庫存』轉變為『消庫存』，對廠商的營運意義需加以了解」，科技業AI相關領域在明年景氣不錯，但部份傳產業明年卻挑戰大；此外，國際情勢更為多變，各大經濟體預測2024年GDP成長不好，但全球貿易量又會擴增，實際上產業、國家都呈現不均衡復甦的挑戰。
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