人民幣兌美元在岸價（CNY）19日收貶124個基本點，盤中低見7.1475元。人民幣兌美元在岸價19日收報7.1435元，較上日下午4時30分收報7.1311元，貶值124個基本點，較晚上11時30分最後成交價7.1326元，貶值109個基本點。
香港信報報導，人民幣兌美元離岸價（CNH）19日一度貶破7.15元，低見7.1527元，截至下午5時23分，離岸價報7.1476元，在岸價報7.1429元。
人民幣兌美元中間價19日報7.0982元，貶值49個基本點。上一交易日中間價7.0933元，上一交易日官方收盤價7.1311元，上日夜盤收報7.1326元。
外匯交易員指出，隨著接近年末，部份剛需結匯可能會加速入場，人民幣可能仍有反彈空間。
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