投組表現：
燁興（2007）表現最佳，19日股價平盤，股價留下長下影線，成交量放大，後市仍有上攻機會。
邑錡（7402）表現最差，19日股價上漲1.98％，股價在半年線獲得支撐，反彈可期。
盤勢預測：
台股大盤開低走低，終場下跌75.48點，跌幅0.43％，收在17,576.55點，成交量3209.28億元。
類股方面，居家生活表現最佳，漲幅0.18％，數位雲端表現最差，跌幅1.48％，權值股台積電平盤，收在585元。聯發科上漲3元，漲幅0.3％，收在992元。
展望後市，台股大盤在跌破5日均線後向下修正，所幸盤中在10日均線前獲得支撐止跌，留下接近80點的下影線，近期有反彈的機會。選股方面，熱點轉換快速，主力資金到處點火，建議將布局時間放長，開始著眼明年的規畫。短線受大陸疫情恐將擴大的影響，恆大、毛寶、熱映、康那香再度上攻，由於股性過於投機，建議投資人必須設好停損，少量資金參與即可。
投組表現：
燁興（2007） 表現最佳：價漲量增，報價上漲利多持續發酵。
邑錡（7402） 表現最差：受大盤影響，股價開高拉回，但籌碼結構完整，後市可期。
盤勢預測：
大盤今日跌破12月15日大量低點，技術性賣壓出籠，終場下跌75點，收在17,576，成交量3,209億元；類股方面，鋼鐵類股表現最佳，漲幅0.29％，電零組類股表現最差，跌幅1.5％。權值股方面，台積電維持平盤，收在585元。聯發科上漲3元，漲幅0.3％，收在992元。
展望後市，大盤指數如預期量縮震盪，這情況依然會維持到年底，且期貨在期貨市場未平倉口數空單超過萬口，指數本就上漲不易，投資人可注意在明日結算之後未平倉口數的變化來判斷後續的走勢。11月外資大買台股逾三千億，我相信元月時外資便會繼續持續買超台股，多頭市場看撐不看壓，在月均線沒有跌破之前，有拉回都是做多的好時機；選股上，內資會選擇低基期且有漲價題材的類股，像鋼鐵、航運；投信新買超的族群類股，在十二月結帳的機率較低，漲勢會比較有續航力。
投組表現：
華義（3086）表現最佳，智冠周四回復正常交易，遊戲股具避險屬性，表現強勢
保瑞（6472）表現最差，上市首日受大盤轉弱拖累，受惠政策題材，可留意下半周反彈空間
盤勢預測：
周二台股出現補跌壓力，外資空單1.2萬口，市場擔憂周三有壓低結算壓力。而市場期待的內資拉高行情，反倒出現提前獲利出場賣壓，櫃買指數領先大盤跌破月線支撐，盤面出現下跌超過千家的弱勢走勢。
周二市場資金偏好避險與報價族群，全球進入冬季氣候，且新型變種病毒JN1傳染力強，吸引資金轉進防疫概念股，如恆大、毛寶、合世與熱映等漲停作收。受惠紅海緊張局勢，航運股成交比重一度超過15％以上，但盤中貨櫃三雄均留上影線，顯見資金仍偏好短進短出。
周三台指期結算，外資空單高達1.6萬口是否壓低結算，以及1月份期貨空單轉倉狀況，決定下半周台股是否轉強。周三總統大選首場辯論會登場，盤面可留意相關政策題材，如綠能、軍工、碳權、生技股等周三有無發動跡象。電子股仍觀察成交比重，是否回到65％以上，才可確認電子股重回主流。
投組表現：
華義（3086）表現最佳， 為遊戲類股受惠寒假，農曆年旺季效應加持，後續有機會創高。
上銀（2049）表現最差，雖然盤整階段，需成交量配合才有利於創高。
盤勢預測：
台股以平盤開出後震盪走低百點，跌破5日線，主要是修正指標高檔的背離，而美國消費電子展（CES）即將來臨，有助於台股電子族群止穩，這次拉回是多頭拉回找買點最好的時機點。
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