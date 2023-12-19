俄羅斯航空公司宣布，將於明年1月31日恢復莫斯科與越南胡志明市之間的直飛航班。近兩年來，俄國與越南之間的直飛航班在俄烏戰爭後中斷，導致俄國入境越南旅客大減。
網路媒體越南快訊（VnExpress）報導指出，根據俄羅斯航空公司（Aeroflot）網站，復航之後每周三與周日會有航班從莫斯科直飛胡志明市。飛機機型為波音777，機上有368個座位。
莫斯科與胡志明市兩地之間的飛行時間約為9小時15分鐘。
去年3月俄烏戰爭爆發之後，俄國與越南的相關直飛服務即告暫停。越南民航局今年12月初允許俄羅斯航空公司恢復直飛越南胡志明市與河內市的服務。
此外，越南唯一經營飛往俄羅斯航線的越南航空（Vietnam Airlines）在去年3月也暫停這一服務。
近兩年來，往返越南與俄羅斯之間的旅客必須搭乘其他航空公司在中東轉機，但票價遠較直飛來得貴。
在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情之前，俄羅斯一直是越南的10大旅客來源國之一，但因為兩國定期直飛航班中斷，今年只有9.7萬人次的俄羅斯旅客到訪越南，約是疫情前的1/5，這些旅客主要搭乘包機抵達。
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