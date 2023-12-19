南韓總統辦公室表示，總統尹錫悅今天提名前外交部第二次官（副部長）趙兌烈為新任外交部長，並且提名國家安保室室長趙太庸為新任國家情報院院長。
路透社報導，兩項人事案時機適逢南韓與北韓今年緊張關係加劇之際，平壤當局11月曾發射一枚間諜衛星，並於本週試射洲際彈道飛彈。
甫獲提名為外長的趙兌烈告訴媒體，在地緣政治發生重大轉變之際，他感覺「自己肩負重任」，趙兌烈還提及持續加劇的美中競爭及烏克蘭戰爭。
趙兌烈是資深外交官，曾任南韓駐聯合國大使。他指出：「我將盡最大努力，強化國安及繁榮的基礎。」
與此同時，甫獲提名為國家情報院院長的趙太庸也是職業外交官，他誓言將在正確時間提供準確訊息，幫助國家做出正確決策。
南韓國會將就上述任命舉行確認聽證會，不過南韓總統可以有效地任命官員，部會首長職務經國會批准並非必要條件。
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