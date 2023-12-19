馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）指出，馬國執行超過40年的「向東學習」政策除了當初設定的學習日本與韓國的經濟現代化策略，如今這項政策也包括向中國學習。
向東學習政策是馬來西亞前首相馬哈迪於1982年提出的政策，至今已經41年。安華15日開始對日本展開為期5天的工作訪問，期間也出席日本東協（ASEAN）峰會，他訪日期間也接受《朝日新聞》與《日經亞洲》等日本媒體專訪。
安華在日本《朝日新聞》18日刊登的專訪中說，馬國長期以來一直將日本和韓國視為經濟發展的典範，現在也有意向中國取經。
安華指出，「我們需要對落實40多年的任何政策保持開放態度並進行調整。我不會說『東』意味日本和韓國而不包括中國。如今，當我們說『向東』時，它是包括中國在內的東方地區。」
他指出，數位技術、網路安全和其他問題正改變世界，馬國因此必須擴展這項落實數十年的政策並去蕪存菁。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：