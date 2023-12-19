馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）指出，馬國執行超過40年的「向東學習」政策除了當初設定的學習日本與韓國的經濟現代化策略，如今這項政策也包括向中國學習。

向東學習政策是馬來西亞前首相馬哈迪於1982年提出的政策，至今已經41年。安華15日開始對日本展開為期5天的工作訪問，期間也出席日本東協（ASEAN）峰會，他訪日期間也接受《朝日新聞》與《日經亞洲》等日本媒體專訪。

安華在日本《朝日新聞》18日刊登的專訪中說，馬國長期以來一直將日本和韓國視為經濟發展的典範，現在也有意向中國取經。

安華指出，「我們需要對落實40多年的任何政策保持開放態度並進行調整。我不會說『東』意味日本和韓國而不包括中國。如今，當我們說『向東』時，它是包括中國在內的東方地區。」

他指出，數位技術、網路安全和其他問題正改變世界，馬國因此必須擴展這項落實數十年的政策並去蕪存菁。