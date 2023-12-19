竟天（6917）19日公告，治療骨關節炎局部疼痛泡沫劑新藥APC201的一期臨床試驗通過安全評估委員會（SRC）審查，證明安全性與耐受性無虞，可直接進入二期臨床試驗，預計招收60位膝蓋骨關節炎疼痛患者，以確認劑量與療效，明年初正式啟動收案。

新藥開發持續報喜的竟天，18日才向台灣食藥署（TFDA）遞交APC101用於頭頸部帶狀皰疹後神經痛二期臨床試驗許可申請。

竟天表示，APC201在澳洲進行膝蓋骨關節炎引起之局部疼痛之一／二期臨床試驗，其中一期臨床已於12月4日完成10位健康受試者收案，相關試驗數據在今日獲安全評估委員會（SRC）審查通過，顯示APC201的血中濃度皆遠低於現行口服藥物血中濃度，且無皮膚刺激性，以及無嚴重不良反應（SAE），因此認定APC201的安全性與耐受性無虞，可直接進入二期臨床試驗。

依據美國風濕病學會（American College of Rheumatology ，簡稱ACR）及美國關節炎基金會（Arthritis Foundation）現行針對由骨關節炎引起膝蓋疼痛的藥物治療臨床指引，會優先建議外用非類固醇消炎藥（NSAIDs）、口服NSAIDs、次為普拿疼類與鴉片類藥物，之後才會採取局部關節注射或關節置換手術等。其中目前效果最好，銷售額最高的外用藥物是非侵入式的Pennsaid 2％（双氯芬酸局部用2％溶液），一年全球銷售額超過10億美元，堪稱重磅藥物。然而該藥物使用的溶劑成分易造成病患部位的刺激性與緊繃不適感，且溶液劑型易滴落，加上一天需使用兩次，便利性差。

竟天自主開發的APC201，其特色是利用雙效脂質專利配方設計，不僅有效提高藥物濃度至4％，有助提高藥物累積在皮膚內的劑量，且無添加刺激性溶劑，一天一次，不會對皮膚產生刺激，加上採用泡沫劑型不會滴落、皮膚吸收快，可望大幅提升療效與降低副作用，若能順利上市，將會是一個極具吸引力的新治療選項。

根據Precedence Research的資料指出，2022年全球骨關節炎治療市場規模為83億美元，預計到2032年將達到202億美元左右，以年複合成長率9.4％快速成長。