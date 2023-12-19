竟天（6917）19日公告，治療骨關節炎局部疼痛泡沫劑新藥APC201的一期臨床試驗通過安全評估委員會（SRC）審查，證明安全性與耐受性無虞，可直接進入二期臨床試驗，預計招收60位膝蓋骨關節炎疼痛患者，以確認劑量與療效，明年初正式啟動收案。
新藥開發持續報喜的竟天，18日才向台灣食藥署（TFDA）遞交APC101用於頭頸部帶狀皰疹後神經痛二期臨床試驗許可申請。
竟天表示，APC201在澳洲進行膝蓋骨關節炎引起之局部疼痛之一／二期臨床試驗，其中一期臨床已於12月4日完成10位健康受試者收案，相關試驗數據在今日獲安全評估委員會（SRC）審查通過，顯示APC201的血中濃度皆遠低於現行口服藥物血中濃度，且無皮膚刺激性，以及無嚴重不良反應（SAE），因此認定APC201的安全性與耐受性無虞，可直接進入二期臨床試驗。
依據美國風濕病學會（American College of Rheumatology ，簡稱ACR）及美國關節炎基金會（Arthritis Foundation）現行針對由骨關節炎引起膝蓋疼痛的藥物治療臨床指引，會優先建議外用非類固醇消炎藥（NSAIDs）、口服NSAIDs、次為普拿疼類與鴉片類藥物，之後才會採取局部關節注射或關節置換手術等。其中目前效果最好，銷售額最高的外用藥物是非侵入式的Pennsaid 2％（双氯芬酸局部用2％溶液），一年全球銷售額超過10億美元，堪稱重磅藥物。然而該藥物使用的溶劑成分易造成病患部位的刺激性與緊繃不適感，且溶液劑型易滴落，加上一天需使用兩次，便利性差。
竟天自主開發的APC201，其特色是利用雙效脂質專利配方設計，不僅有效提高藥物濃度至4％，有助提高藥物累積在皮膚內的劑量，且無添加刺激性溶劑，一天一次，不會對皮膚產生刺激，加上採用泡沫劑型不會滴落、皮膚吸收快，可望大幅提升療效與降低副作用，若能順利上市，將會是一個極具吸引力的新治療選項。
根據Precedence Research的資料指出，2022年全球骨關節炎治療市場規模為83億美元，預計到2032年將達到202億美元左右，以年複合成長率9.4％快速成長。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：