日本央行（BoJ）19日將利率維持在-0.1％的水準，同時堅持其殖利率曲線控制（YCC）政策，市場對於日本貨幣政策轉向的期待落空，日圓聞訊跳水，回貶至143價位，短線往145方向測試，整體亞幣值面收黑，新台幣兌美元續貶4.7分，短線緩緩貶向31.4元價位。

新台幣今終場貶值4.7分、收在31.361元，匯價連二個交易日收黑，總成交量12.52億美元。匯銀主管表示，「新台幣短線就算轉強、幅度也有限」，距離總統大選不到一個月，兩岸紛擾不少，匯價的選舉行情不一定能出現，預計12月升幅不會強於11月，「大家不用太期待」，新台幣短線還是有偏貶可能性。

根據央行統計，亞幣跟著日圓集體走貶，日圓單日重挫1.24％，其次為韓元下殺0.81％、人民幣貶值0.22％、新台幣貶0.15％、星幣貶0.08％。

匯銀主管表示，日本央行將10年期日本公債殖利率上限參考值，保持在1％左右的位置；市場原先部分日本貨幣政策轉向的預期破滅，加上美國聯準會（Fed）放話降息時間點延後，美元指數短波段上仍有承接性買盤支撐，日圓相對走弱，但市場部分看法仍期待明年日本將轉為緊縮，日圓走軟不太可能成為長期趨勢。

儘管日本央行總裁植田和男仍承諾，會繼續耐心地放鬆貨幣政策；且如有必要，將毫不猶豫地進一步放鬆政策。但台新銀行首席外匯策略師陳有忠認為，日本央行已經「食言而肥」很多次，使得市場反應疲乏，日本央行的誠信也會受質疑，因此，預計日本真正要脫離負利率的時機，將在明年春季才會出現，在此之前，日圓趨弱格局不變。

陳有忠說，日本通膨至今尚未舒緩，與日本央行遲遲不宣布脫離負利率有很大關係，但日本首相岸田文雄面對的是政治問題，而非經濟問題，落入政治困境，畢竟當前日本國會仍以前首相安倍晉三派系為主，仍篤信安倍經濟學教條，在此狀況下，岸田首相也不敢大刀闊斧宣布貨幣政策轉向緊縮，除非民調提升才有是調整好時機。

陳有忠認為，日本明年春季將調薪，屆時對於首相的民調加分，將會是日本央行宣布脫離負利率的好時機，而在此之前，日圓應會持續走貶，短線站上143價位後，後續將回到145價位上整理，等到日本正式轉趨緊縮，才有可能帶動日圓強力走升。

至於有日圓換匯需求者，陳有忠則說，「便宜日圓還有！」，民眾不用急，一旦日本沒有說脫離負利率，日圓要大升就很難，加上長期利差劣勢，後續日圓都還有相對低點可以撿，可選擇「重時大於重價」的策略，選在月底新台幣偏強時，可用強勢台幣換到較多日圓。