石塑地板廠美喆-KY（8466）19日舉辦法說會；執行長王傳漢表示，受惠下半年北美SPC石塑地磚市場業務接單接連斬獲，包括北美大型量販通路客戶SPC訂單已於11月逐步出貨認列，再加上12月北美大型經銷商通路客戶對於SPC下單力道更優於公司預期，明年營運成長可期。
美喆指出，今年第三季整體毛利率已回升至19.69％，第三季營業利益達4,065萬元，本業擺脫連續三季虧損並正式轉盈。
王傳漢表示，隨著北美市場開拓成效，第三季北美營收佔比達27.65％，相較去年同期的17.32％進一步增加。另外，公司已精進台南廠生產學習曲線、提高產能稼動率，尤其目前北美兩家大型客戶接單量體來看，有助於逐步放大台南廠經濟規模效益，有望重返集團過往獲利水準，並進一步墊高成長空間。
展望未來，王傳漢指出，看好北美地區將為未來營運成長亮點，持續與北美客戶進行新款SPC石塑地磚產品送樣，進一步深化雙方合作並有助於擴大未來業務接單動能。另一方面，持續深化石塑地磚研發設計能力，結合循環經濟環保概念及輕量化等面向，並透過積極參加知名重要展會等，有望增添集團開拓歐洲、美洲、台灣、日本等地區業務接單表現，對未來維持審慎樂觀看法。
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