長榮航空為有效提升市場競爭力，以及2026年A350-1000引進後維持長程廣體機隊客艙產品一致性，19日董事會通過將安排14架機齡10年內的波音777-300ER客機於2026開始進行改艙作業，全艙等座椅、娛樂系統、客艙環境將同步升級，並因應未來市場需求，增加皇璽桂冠艙座位數。

此外，長榮航空2026年將導入空中巴士A350-1000客機，除了機身配置之勞斯萊斯發動機外，另將採購5具備用發動機，以因應營運維修需求。

除了舊機改艙再戰，長榮航空先前已公告，預計於2026年至2030年引進18架空中巴士A350-1000型廣體客機以及額外6架機之採購選擇權，2029年至2032年交付15架空中巴士A321neo型窄體客機，根據空中巴士2023年公告牌價，此次規劃採購之33架空中巴士全新客機總金額將達101億美元。

A350-1000為空中巴士公司最新一代長程廣體客機，航程可達8,000海浬，除能滿足本公司積極擴展北美航線的運能需求，且將帶給旅客更為舒適的飛行體驗。A321neo 為空中巴士公司最受業界青睞之中短程窄體客機，為本公司現有A321‐200 機隊之升級版，兩種機型共通性極高，飛行組員可同時操作兩種機型，減少人力需求及訓練成本，A321neo新機引進前，A321-200機隊將續租賃營運，並規劃於2032年前逐步全數退租。。

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