「最美周芷若」周海媚上週過世，留給粉絲無限的懷念和惆悵。沒有婚姻、沒有子女的周海媚名下有4億財產，根據香港媒體報導，她的姊姊和弟弟們都表明不會繼承，律師蘇家宏表示，其實如果周海媚沒有立遺囑，她的遺產本來就跟兄弟姊妹無關，那麼為何她的手足要聲明自己不繼承遺產呢？推測有兩個原因。
蘇家宏說，一是周海媚有寫遺囑，並在遺囑中註明要分給手足，但他們覺得全部分給媽媽更好；又或許，網友、媒體都在督促者他們表態，以至於他們必須得發聲明。但無論如何，蘇家宏說，他們應該都是出於生活的平靜，以及對媽媽的愛，才會如此行動。
以下是蘇家宏的臉書貼文：
周海媚上週因病逝世，有過一段婚姻、膝下沒有子女的她，據媒體報導，其名下所擁有的4億家產，如果沒有留下遺囑，那將會留給第一順位的母親繼承，而她的三名手足也表明無意繼承家產，媒體並推論兄妹之間關係融洽。
周海媚在銀幕上留下了無數動人的形象，只嘆人生無常，但是她依舊會存在人們心中，繼續發光。不過焦點都被放在了遺產、別墅、寵物的安排，畢竟人一旦走了，留下的一切會怎麼流傳，人們都看在眼裡。
這次新聞報導關注著周海媚的手足，兄弟姐妹們還得對外宣布他們「沒有意願」繼承遺產，但是⋯⋯
▲她的遺產本來就跟兄弟姐妹無關
在周海媚的遺產繼承順位中，兄弟姐妹是第二順位繼承人，即使是大陸的法律也是如此，只要周媽媽仍然在世，遺產本來就只會給居於第一順位的母親，兄弟姐妹並沒有立場去「爭取」遺產。
▲為什麼兄弟姐妹要聲明自己不繼承遺產呢？
若周海媚有寫遺囑，並在遺囑中有註明要分給手足，或是媽媽拋棄繼承，他們才可能合法繼承周海媚遺產，但是他們覺得全部分給媽媽更好。
又或許，因為網友、媒體都在猜測並督促他們表態，以至於他們必須做出這樣的表態。
但無論如何，我想他們都是出於生活的平靜，以及對媽媽的愛，才做出這樣的表態。
其實周海媚生前也以理財有方為名，我相信這麼有智慧的人，一定即早做好了遺產的規劃與分配，雖然最後的日子可能與病魔奮鬥著，但息了世上的勞苦後，無論是財富規劃、愛的流傳，都值得我們欣賞。
本文獲得「蘇家宏粉專」授權，未經同意不得轉載。
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