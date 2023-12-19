立法院院會三讀通過房屋稅條例修正案，房屋持有稅的遊戲規則除了非自住住家用房屋的稅率大幅拉高，從原本的縣市歸戶改為全國總歸戶，影響之大。
大家房屋企劃研究室總監郎美囡分析，非自住住家稅率調高再搭配全國總歸戶及全數累進的計算方式，多屋持有人稅負將有感增加，然而，以房東的角度持有成本增加，通常不會自行吸收，極有可能將稅費成本轉嫁至房租上，再拉高租金水平，除此之外，由於稅率拉高，新屋的持有成本重，為壓低出租成本，房東找房屋現值低的老屋、老公寓比例可能拉高，影響租屋市場的供給態樣。
立法院完成三讀前，囤房稅2.0的行政院版、各政黨版拉鋸，最終還是偏向行政院版，非自住住家稅率上限從3.6％調高至4.8％，而建商持有待售餘屋，也做了調整，持有2年以內的房屋，法定稅率調整為2％至3.6％，超過2年的餘屋，房屋稅率範圍2％至4.8％。
住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，新法上路後，原本藉由縣市稅率不同、沒有全國歸戶的特點，達到節稅目的之作法將明顯減少，除了衝擊多戶持有者，也包括手上有長期庫存的建商，且新屋影響比舊屋明顯，故預期受囤房稅2.0影響深的持有人會重新整頓手上資產。
郎美囡表示，為減輕自住且只有一屋的所有權人負擔，全國單一自住房屋的稅率從1.2％降至1％，但這次修法把設戶籍列入自住房屋的條件中，原本申請自住房屋稅率只要全國3戶內且有實際居住情形，不需要設戶籍，但修法增訂本人、配偶或直系親屬須辦竣戶籍登記，故提醒民眾檢視各屋的設籍狀況。
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