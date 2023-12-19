甘肅臨夏州積石山縣18日深夜發生6.2級地震，波及甘肅及青海兩省。截至目前，地震已造成青海13人遇難、稍早前甘肅省通報地震已造成甘肅105人遇難，地震累計118人罹難。此外，青海另有182人受傷，20人失聯，部份水、電、交通、通訊等基礎設施受損。
大陸央視報導，大陸財政部、應急管理部緊急向甘肅、青海兩省預撥中央自然災害救災資金人民幣（下同）2億元，其中甘肅1.5億元、青海5,000萬元，支持地方展開抗震救災工作，保障群眾生命財產安全，最大限度減少災害損失和影響。
證券時報19日上午聯繫多家太陽能上市企業相關負責人。晶澳科技回應，沒有受地震影響的項目。晶科能源指出，不做電站營運。隆基綠能回應，在積石山縣暫時沒有項目，公司不自持電站，一般是受委託做EPC或供應太陽能組件。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：