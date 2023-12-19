甘肅臨夏州積石山縣18日深夜發生6.2級地震，波及甘肅及青海兩省。截至目前，地震已造成青海13人遇難、稍早前甘肅省通報地震已造成甘肅105人遇難，地震累計118人罹難。此外，青海另有182人受傷，20人失聯，部份水、電、交通、通訊等基礎設施受損。

大陸央視報導，大陸財政部、應急管理部緊急向甘肅、青海兩省預撥中央自然災害救災資金人民幣（下同）2億元，其中甘肅1.5億元、青海5,000萬元，支持地方展開抗震救災工作，保障群眾生命財產安全，最大限度減少災害損失和影響。

證券時報19日上午聯繫多家太陽能上市企業相關負責人。晶澳科技回應，沒有受地震影響的項目。晶科能源指出，不做電站營運。隆基綠能回應，在積石山縣暫時沒有項目，公司不自持電站，一般是受委託做EPC或供應太陽能組件。

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