以色列軍隊以地毯式搜索的方法，調查加薩各個建築，以尋找可能的地下隧道入口，然而過程危機四伏。國防軍(IDF)表示，戰鬥工程兵部隊「雅哈洛」( Yahalom)在加薩市舒加耶(Shejaiya)附近的一家衛生診所內，發現了隱藏的爆炸裝置，所幸提前發現後拆除。
以色列時報(Times of Israel)報導，同樣在舒加耶，以色列國防軍部隊也發現了許多武器，顯然是哈瑪斯所遺留的。
在加薩城另一個地區，國防軍第 179 旅找到並摧毀了海岸附近的一個隧道豎井，隨即發生了戰鬥，在隧道爆炸後，部隊發現一群哈瑪斯份子逃到附近的一棟建築物裡，隨後以軍呼叫空中火力，該建築物被以色列戰鬥機炸毀。
在加薩南部，以色列國防軍第 55 旅的部隊，突襲哈瑪斯在汗尤尼斯(Khan Younis)的據點，當時一名哈瑪斯份子試圖扛起火箭彈反擊，被以軍先一步開槍殺死。隨後就發現一處哈瑪斯的武器庫。與此同時，以色列海軍也持續對哈瑪斯的船隻、沿海建築發動遠程打擊。
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