高科技廠整合工程廠商巨漢系統科技（6903）於今（19）日向櫃買交易中心遞件申請股票上櫃交易。巨漢資本額新台幣6.06億元，除承攬高科技業無塵室及機電、消防、空調工程外，也參與公共工程建設，該公司今年前三季合併營收21.83億元，營業利益7.86億元，稅後淨利6.25億元，每股稅後純益為10.31元。

巨漢系統科技成立於1989年，提供中央系統空調、監控自動控制、衛生給排水、市內外高低壓配電、無塵室恆溫恆濕與智慧、綠建築等領域之工程服務，高科技業客戶，已涵蓋半導體、光電、電子零組件、太陽能與生技等領域，近年並已加入12吋晶圓廠的產業供應鏈，今年下半年更進一步跨入儲能電池領域，充份掌握國內高科技產業發展趨勢。

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