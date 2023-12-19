高雄大遠百在2019年就曾攜手花蓮亞泥生態園區舉辦過竹節蟲生態巡迴展，導覽場次一開放報名，名額立即秒殺爆滿，有不少民眾詢問何時還會有巡迴展出，今年12月再度攜手花蓮亞泥生態園區舉辦竹節蟲巡迴展。

本次展覽擴大展出8大物種，包括綠椒竹節蟲、幽靈竹節蟲、白紋巨竹節蟲、菲律賓葉䗛竹節蟲、泰國小紅翅竹節蟲、長肛竹節蟲、棉桿竹節蟲以及素木氏瘤竹節蟲；自即日起至明年1月3日止在高雄大遠百1樓藝文特區盛大展出，每周六日都有規畫小小生態觀察家歡樂導覽場，由花蓮亞泥生態園區專業導覽人員帶領大小朋友們近距離觀察竹節蟲的種類及習性，歡迎來賓透過自由觀賞，還能親身體驗大自然生態之美。

高雄大遠百表示，此次生態展不僅要讓民眾認識大自然中各式有趣的嬌客，同時還要向社會大眾宣傳自然環境保護的重要性，讓生態永續傳承，希望大家不只用眼睛看、耳朵聽，還能用觸覺、嗅覺等方式開心玩、用心學，全方位地感受更多更豐富的自然生態之美，帶動生態學習向下紮根。

在每周六、日皆有小小生態觀察家歡樂導覽場次，可預先報名，現場也有機會獲得「亞泥生態園區」精美禮物，有興趣的朋友們千萬不要錯過，歡迎相約到高雄大遠百，透過專業導覽人員生動有趣的解說，寓教於樂，一起體會竹節蟲的可愛與奧秘。

亞洲水泥積極營造綠色永續家園，以花蓮廠獨有的礦山植生綠化技術，移地保育打造出亞泥生態園區，園區內除了栽種約250種原生植物，並飼育10多種竹節蟲和30多種蝴蝶，每個月吸引數千位遊客參訪，深受好評，是台灣水泥業界第一座環境生態教室。

為了這次的生態巡迴展，亞泥花蓮廠特別由生態專家專車護送竹節蟲，避免假手他人導致竹節蟲出現不適，由於竹節蟲的飼育環境，需要保持適當溫濕度，因此現場每座展示箱內都裝設造霧機，以維持適合竹節蟲生長條件，同時備妥足夠的糧草植物，讓竹節蟲的食物不虞匱乏，眾多精彩有趣的活動，高雄大遠百要讓您有一個難忘的聖誕佳節。

距離聖誕節不到1週的時間，高雄大遠百搶攻節慶交換禮物商機，主打最狂近千款聖誕禮物推薦，要讓民眾更方便採購，從化妝品、彩妝香氛、飾品配件、女男童裝均祭出特別的優惠折扣，同時自即日起至25日止推出「聖誕禮讚」活動，百貨服飾累計滿5,000元送500元。

另外持六大銀行信用卡全館單筆刷滿6,600元並分6期送200元十足抵用券，特別的是即日起至31日止全館當日累計滿2萬元再加送500元十足抵用券，數量有限送完為止；同時，館內聖誕專屬限量商品充滿溫暖感，各式主題餐廳更是親朋好友歡聚首選，邀請大家前來感受前所未有的聖誕歡樂氣氛。