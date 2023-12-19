俗稱「囤房稅2.0」的《房屋稅條例》部分條文修正草案19日由立院三讀通過，永慶房屋表示，由於新制是全國歸戶，等於是全國合併計算，且依差別稅率課徵囤房稅，因此，持有戶數愈多，適用稅率愈高。尤其對於囤房大戶將大幅增加房屋持有成本，衝擊較大。
不過，「囤房稅2.0」對於3類對象沒有影響，甚至有好處，永慶房屋指出，包括全國單一自住、自然人全國總歸戶3戶內以及出租且申報所得達租金標準的房東。全國單一自住稅率不僅沒有影響，稅率由1.2％降至1％，落實自住輕稅的目標；而為鼓勵房屋釋出租賃市場，出租申報租賃所得達租金標準的房東將可享有1.5％至2.4％的優惠稅率，除了有租金收入，同時又能享有稅率優惠，甚至，也有利於房東轉成公益出租人，享有自用1.2％優惠稅率。
此外，持有新屋的影響遠大於舊屋，永慶房屋表示，尤其是屋齡不滿5年的新屋，因近年來新屋的標準單價陸續上調，讓新屋的房屋評定現值高，再乘上「囤房稅2.0」的累進稅率2.％至4.8％，稅負將大幅增加，因此，對於持有非自用新屋的所有權人影響最大。而建商餘屋也將受到衝擊，尤其是餘屋量大的建商，賣得愈久稅愈重，此舉有利於建商盡速將餘屋出清，避免建商囤房。
根據永慶房屋2023第四季網路會員調查結果顯示，83％消費者支持「囤房稅2.0」修法；至於囤房稅率上調部分，48％消費者認為調幅合理，但仍有33％認為稅率調高至2％-4.8％過低，認為要遏止囤房，可能需要更高的房屋稅率。此外， 56％消費者認為「囤房稅2.0」修法會導致租金上漲顯示雖有高達八成以上的消費者支持修法，但仍擔心調高非自住房屋稅率將造成租金轉嫁的效果，期待政府能有配套措施，保障租屋族權益。
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