2023年邁入尾聲，許多上班族都期待能領到豐厚的年終獎金，但也有人面臨是否該考慮離職的關卡。一名女網友表示，她在目前的公司待了1年，最近帶一位剛來2個月的同職務新人，卻發現對方薪水比她整整高出1萬多元，讓她心裡感到相當不平衡，質疑自己是否該換工作。
原PO以「如何平衡和新人過大的薪水差距」為題在Dcard發文，指出自己已經有4年多的工作經驗，而目前的公司待了大約1年。有個剛來2個月的新人，負責與她同樣的職務，學歷也和她一樣，非頂大、非碩士，但她近來卻發現新人的薪水比她多了1萬多元！
她質疑，明明自己還有相關行業經驗，在工作上做同樣的事卻要帶新人學習，為何薪水領的比對方少這麼多。她也補充說，曾詢問過公司是否能加薪，卻得到「暫無考慮」的回覆。因此在得知薪水差距的殘酷真相後，讓她心生離職的念頭。
許多網友都留言勸她準備離職，「公司不會調升，直接提離職比較快，搞不好還會因為你要提離職而調升」、「建議快跑！加油！下一個工作會更好！」、「建議開始多面試準備離職吧」、「一年0調薪還不離職」、「有本事的都辭職找工作了」、「趕快找新工作後離職吧，看樣子很可能你四年一毛也沒升，才會出現這麼嚴重薪資倒掛」、「拜託，新人薪水高你1萬，那應該是他教你做事，怎麼會是你教他做事」。
但也有網友提出不同看法，「核薪本來就沒有標準答案，這也是為什麼禁止討論薪資，因為會鬧出很多不愉快。談薪水各憑本事，新人談了好薪水，入職還要被低薪的資深人員刁難，那就倒楣了」。還有人建議原PO，「妳有問過老闆為什麼新人薪水這麼高嗎？一般來說，老闆不太可能隨便的往上亂給，感覺這個新人不是皇親國戚就是能幹的秘書」。
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