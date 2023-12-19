恒生指數19日收跌124點，跌幅為0.75％，收報16,505點，大盤成交金額765億港幣，日減18.79％。國企指數跌41點，跌幅為0.74％，收報5,592點。恒生科技指數收報3,707點，跌0.61％。美團、友邦、阿里巴巴拖累大盤。騰訊、小米、中海油貢獻恒指較多。

香港明報報導，恒生指數成份股中，20檔漲，56檔下跌，6檔無漲跌。領展漲1.67％，收報42.55港幣，是漲幅最大的成份股。碧桂園服務跌11.71％，收報6.11港幣，是跌幅最大的成份股。

恒生科技指數成份股中，10檔漲，19檔下跌，1檔無漲跌。漲幅最大的是蔚來，收報64.95港幣，漲5.7％。跌幅最大的是眾安在線，收報17.36港幣，跌5.86％。

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