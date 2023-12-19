所得稅法第17條第1項第2款第2目之5規定，購屋借款利息扣除額係指納稅義務人、配偶及受扶養親屬因購買自用住宅而向金融機構借款所付的利息，每一申報戶每年扣除數額以新台幣30萬元為限。但同時申報儲蓄投資特別扣除額及購屋借款利息扣除額者，需先扣除其申報的儲蓄投資特別扣除金額，餘數始得依前揭規定列報購屋借款利息，且以一屋為限。

財政部高雄國稅局表示，納稅義務人購屋借款如有轉貸或增貸情形，依上開規定僅能就原始購屋借款餘額部分所支付的利息列報扣除，購買房屋後增加貸款款項，因並非用於購買自用住宅目的，故該增貸所產生的利息支出不適用購屋借款利息扣除額。

舉例說明，A君107年間購買自用住宅向甲銀行借款1,000萬元，因考量借款利息及實際需要，於109年間轉向乙銀行借款1,300萬元，並用以償還甲銀行的未償還本金餘額900萬元，A君於綜合所得稅結算申報時，僅900萬元部分支付的利息，始為購買自用住宅所發生，符合購屋借款利息扣除額規定，至於轉向乙銀行貸款時所產生增額貸款400萬元的利息支出，不能列報為購屋借款利息扣除額。