立法院12月19日三讀通過房屋稅條例修正案（囤房稅2.0），資誠聯合會計師事務所稅務法律服務副總經理歐陽泓說明，舊制與新制的主要差別有二，一是新制提高持有非自住用的住家房屋稅稅率，以及採用全國總歸戶方式計算持有戶數，以決定多屋族適用的稅率。修法前，非自住的住家用房屋稅稅率介於1.5％～3.6％之間，且以所有權人在各縣市房屋戶數決定適用稅率。修法後，非自住的住家用房屋稅稅率提高到2％～4.8％，且以所有權人在全國的房屋總戶數決定適用稅率。
二是新制同時將自住房屋的稅率從1.2％降低為1％。另針對特定非自住的住家用房屋，例如繼承取得，可排除高稅率。
歐陽泓以台北市為例，假設個人持有十戶評定現值均為1,000萬元的房屋，以往多屋族最高稅率為1,000萬 x 10戶 x 3.6％（3戶以上最高稅率）=360萬元。按照修法通過後，假設個人持有的房屋全國一共這十戶，則稅率將可能提高到最高 1,000萬x10戶 x 4.8％ （修法後最高稅率）= 480萬元。
歐陽泓觀察，本次修法目的主要是抑制囤房，提高多屋囤房族的持有成本，期望持有住宅用房地回歸自住需求，有助於房市健全。不過，由於目前房地產市場景氣並不熱絡，建商興建完成後餘屋銷售期拉長，雖然新法有兩年緩衝期，但若建商過了兩年仍有餘屋，對建商的持有成本將造成影響。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：