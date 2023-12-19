立法院12月19日三讀通過房屋稅條例修正案（囤房稅2.0），資誠聯合會計師事務所稅務法律服務副總經理歐陽泓說明，舊制與新制的主要差別有二，一是新制提高持有非自住用的住家房屋稅稅率，以及採用全國總歸戶方式計算持有戶數，以決定多屋族適用的稅率。修法前，非自住的住家用房屋稅稅率介於1.5％～3.6％之間，且以所有權人在各縣市房屋戶數決定適用稅率。修法後，非自住的住家用房屋稅稅率提高到2％～4.8％，且以所有權人在全國的房屋總戶數決定適用稅率。

二是新制同時將自住房屋的稅率從1.2％降低為1％。另針對特定非自住的住家用房屋，例如繼承取得，可排除高稅率。

歐陽泓以台北市為例，假設個人持有十戶評定現值均為1,000萬元的房屋，以往多屋族最高稅率為1,000萬 x 10戶 x 3.6％（3戶以上最高稅率）=360萬元。按照修法通過後，假設個人持有的房屋全國一共這十戶，則稅率將可能提高到最高 1,000萬x10戶 x 4.8％ （修法後最高稅率）= 480萬元。

歐陽泓觀察，本次修法目的主要是抑制囤房，提高多屋囤房族的持有成本，期望持有住宅用房地回歸自住需求，有助於房市健全。不過，由於目前房地產市場景氣並不熱絡，建商興建完成後餘屋銷售期拉長，雖然新法有兩年緩衝期，但若建商過了兩年仍有餘屋，對建商的持有成本將造成影響。