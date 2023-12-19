統一超商（2912）今年起啟動「永續農場」計畫，繼首批採收高麗菜後，第二批收成作物為嘉南黃金甜玉米，耕作期間使用由7-ELEVEN門市回收即期、已開封或不良報廢品，利用農業生技轉化為有機肥料施做於田間，收成後的玉米再製成黃金玉米棒回到門市販售，預期將可量產近萬根，提供消費者低碳飲食新選擇。

統一超商指出，今年2月永續農場初試啼聲，將門市咖啡渣透過生物自然處置方式轉化為有機肥料，首批量產永續高麗菜製成鮮食餐盒，已有70萬名消費者支持體驗；12月第二波永續農作物端出當季黃金甜玉米，從農場到門市全程控溫以0到4度C專車冷鏈配送，以人工採收、2次精緻篩選分級，最後進入7-ELEVEN販售的玉米平均甜度為15度以上，可比愛文芒果或金鑽鳳梨。

據內部統計，去年7-ELEVEN門市平均銷售逾130萬根，此次加入黃金甜玉米量產近萬根，有望為門市增添低碳食品新選擇。

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