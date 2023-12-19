《所得稅第17條》修正案，包含幼扣、租金扣除額調整，讓民眾有感減稅。安永會計師楊建華表示，以租金1萬5000元計算，租屋屋民眾可以省稅9000元以上。

立法院19日三讀過《所得稅法第17條》修正案，楊建華表示，租金支出改列特別扣除額，不只不用放棄標準扣除，還可以再享受18萬的租金支出扣除額，稅以5％，省稅起碼9000元以上。

幼兒特別扣除額從現行12萬提高第1胎為15萬、第2胎為22.5萬元，以以往育兒2各6歲以下的孩童，可以多扣13.5萬元，省稅效果若以稅率5％計算，可以多省稅6750元。

幼兒特別扣除額調整，財政部預估，將有67萬戶受惠，減稅利益23億元；但是租金扣除額調整到18萬，受賄的租屋族可受惠更多，大約46萬到102萬戶，減稅利益32到71億元。

財政部官員強調，明年上路的話，2025年5月申報2024年綜所稅可以適用。

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