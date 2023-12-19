金管會表示，為遵循「金融檢查指導原則」之維持檢查作業透明度原則，本會檢查局發布明年度金融檢查重點，期協助金融機構及早掌握本會監理與檢查關注重點，並建立誠信經營理念，積極強化自我管理，以利健全經營。

其中，明年度金融檢查重點以六大議題列為特別關注領域，包含「公司治理」、「防制詐騙」、「金融消費者權益保護(含個人資料保護／身心障礙者及高齡客戶權益保護／理專銷售作業控管)」、「不動產授信風險管理」、「資通安全(含雲端服務業者資訊安全)」及「虛擬資產平台及交易業務事業(VASP)」等議題。

金管會指出，本會113年度金融檢查重點係經參酌國內外政經環境變化及外界關注議題，並考量本會112年度所發布金融法規及監理重點、各業務局監理重要事項及實地檢查發現應加強檢查事項等，擇選各業別應持續加強關注項目列為檢查重點，合計共96項。

主要修訂內容，外界關注議題為「防制詐騙」議題，本國銀行、信用合作社、證券商及投信公司已新增相關檢查重點，如強化開戶作業審查、網銀與ATM等高風險自動化業務管理、員工教育宣導等。另外，新增「虛擬資產平台及交易業務事業」查核業別，並增列其與洗錢防制相關之檢查重點。

另外，針對金管會的監理重點，為加強消費者保護，本國銀行新增對理專有無銷售未經本會核准之金融商品、信用卡發卡機構將持卡人個資提供第三人使用之資料保護，以及本國銀行及證券投資信託公司新增納入自動化工具提供證券投資顧問服務執行情形(機器人理財)；另為強化資通安全管理，信用合作社、壽險公司及產險公司新增資通系統與服務供應鏈之風險管理等。

另外，各業別其他修訂項目包含國外投資限額之控管作業、高資產客戶財富管理業務、跨境委外作業之定期查核(如對委託雲端服務業者處理之資訊安全及風險管控措施)、辦理保證及承銷商業本票業務之利率定價作業、保險商品費率檢測調整之執行情形等。

金管會期待透過發布113年度金融檢查重點，能增進外界對檢查工作重點方向之瞭解及健全整體金融機構經營。