萬海航運投資超過100億元的高雄79 ~ 81 號碼頭櫃場興建工程，19日舉行動土祈福典禮。萬海航運陳柏廷董事長、臺灣港務公司總經理陳邵良與東丕營造王銀和董事長等人共同執鏟動土，工程預定在115年逐步整建完成並投入營運。
萬海航運現經營高雄港第二貨櫃中心63-64號碼頭，每年作業量達百萬TEU以上，如今斥資100餘億元興建第五貨櫃中心79至81號碼頭，未來作業量可達兩百萬TEU。因應船舶大型化趨勢，新碼頭W79泊位設計水深15M，可服務1.3萬TEU大型船舶。
萬海表示，W79-81新碼頭規劃配置遠程控制橋式起重機、遠程控制門式起重機、智能化管制站等，將五櫃建設為自動化碼頭，提升作業安全及效能。此外，亦率先大規模導入碼頭電能曳引車、電動堆高機，響應減碳及永續發展理念。
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