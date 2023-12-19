近日來受到鎳原料庫存偏高影響，國際鎳價重挫，每公噸由1.7萬多美元下滑到1.65萬美元左右，受此影響，原本下週開出的不銹鋼明年1月份盤價，業者認為，恐漲價動能不足，但又沒有下跌的空間，因此目前評估，開平盤的機會大增，不過一切仍需要觀察國際鎳價走勢而定。

國際鎳價重挫 不銹鋼明年1月盤價開平盤機會大增

不銹鋼業者指出，近來國際鎳價震盪調節，目前不銹鋼仍無較大的漲價動能，但在成本壓力下，也無繼續走跌的空間。實際上，目前市場庫存水位已下降，例如美國方面的下游客戶有開始回補一些庫存的需求，顯示其庫存調節有所進展，且國內大型客戶也認為售價偏低，開始增補一些庫存，其他仍有不少客戶還是抱著且戰且走的心態，視接單量提貨。至於東南亞和歐洲市場的回補動作就比較平靜，後市仍需要進一步觀察。

國際鎳價18日反轉重挫，LME鎳期貨價大跌逾600美元，滑落到每公噸1.65萬美元附近價位。主要是市場需求續弱，精鍊鎳庫存大增，供應過剩態勢未改，導致鎳價滑落。

市場人士指出，LME鎳期貨價連續兩日走強且週線翻紅之後，18日反轉重挫，盤中最高來到每公噸17,080美元，最低16,395美元，上下震盪685美元，終場收在16,502美元，大跌648美元，同時現貨價也同步大跌657.5美元，收在16,265.5美元。

據了解，鎳價15日收在17,150美元，創11月16日以來的新高，但18日重挫後，本月以來共下跌133美元，跌幅0.8%，累計今年來共大跌13,546美元，跌幅達45.08%。

到目前為止，12月鎳均價來到16,426美元，較11月鎳均價17,033美元明顯為低。另外，LME所監測的庫存量18日再度增加2664噸，來到51,840噸，本月以來共增加5,502噸。

市場人士指出，除了美元走強外，來自下游不銹鋼的市場需求持續不振，且滬鎳與倫鎳的庫存量大增，供應過剩態勢更為加劇，造成鎳價反轉大跌，市場預計短期鎳價仍將是偏弱走勢。