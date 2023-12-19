甘肅臨夏州積石山縣18日深夜發生6.2級地震。蘋果公司執行長庫克（Tim Cook）19日在微博發文指出，甘肅地震及其引發的災情令人痛心，蘋果將捐款支持當地的救援和重建工作。

香港明報報導，多家大陸企業也相繼捐款支援甘肅災情。騰訊宣布，騰訊公益慈善基金會捐款人民幣（下同）2,000萬元，捐贈資金將用於響應甘肅、青海受災地區緊急救援、過渡安置暖冬物資，災後恢復重建以工代賑等工作。

特步表示，透過中國下一代教育基金會向甘肅省、青海省受災地區捐贈2,000萬元禦寒保暖物資，用於抗震一線應急救災及災後重建工作。網易表示，與「蛋仔派對」決定向地震災區捐贈價值500萬元物資，用於支持當地應急救災、防寒取暖等工作。東方甄選宣布捐款500萬元，用於支援甘肅災區的緊急救援、救災物資採購、受災民眾生活安置及災後重建等工作。

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