甘肅臨夏州積石山縣18日深夜發生6.2級地震。蘋果公司執行長庫克（Tim Cook）19日在微博發文指出，甘肅地震及其引發的災情令人痛心，蘋果將捐款支持當地的救援和重建工作。
香港明報報導，多家大陸企業也相繼捐款支援甘肅災情。騰訊宣布，騰訊公益慈善基金會捐款人民幣（下同）2,000萬元，捐贈資金將用於響應甘肅、青海受災地區緊急救援、過渡安置暖冬物資，災後恢復重建以工代賑等工作。
特步表示，透過中國下一代教育基金會向甘肅省、青海省受災地區捐贈2,000萬元禦寒保暖物資，用於抗震一線應急救災及災後重建工作。網易表示，與「蛋仔派對」決定向地震災區捐贈價值500萬元物資，用於支持當地應急救災、防寒取暖等工作。東方甄選宣布捐款500萬元，用於支援甘肅災區的緊急救援、救災物資採購、受災民眾生活安置及災後重建等工作。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：