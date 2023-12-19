日本自民黨內爆發政治獻金風暴，東京地檢特搜部今天以涉嫌違反「政治資金規正法」為由，派員分別進入安倍派（清和政策研究會）與二階派（志帥會）的事務所展開搜查。

日本放送協會（NHK）報導，相關人士透露，安倍派與二階派涉嫌未如實申報政治獻金募款餐會販售餐券超額收入，且將超額收入作為「回扣」回流給派閥所屬議員，疑似違反「政治資金規正法」（類似台灣政治獻金法）。

東京地檢特搜部今天上午為此派出多名人員，分別進入安倍派與二階派位於千代田區的事務所展開搜查。

日本執政黨自民黨內最大派閥安倍派，在派閥的政治獻金收支報告書中涉嫌未記載「回扣」為收入，也未載明「回扣」是提供給議員的支出，而涉嫌收取「回扣」的議員也未將超額收入記載為收入。檢方懷疑安倍派5年「回扣」總額上看約5億日圓（約新台幣1億910萬元）。

第5大派閥的二階派與安倍派相異的是，在派閥的政治獻金收支報告書中載明「回扣」為提供給議員的支出，而涉嫌收取「回扣」的議員方面則申報為收入。二階派5年「回扣」總額疑似超過1億日圓（約新台幣2200萬元）。

東京地方檢察廳特別搜查部（簡稱東京地檢特搜部）懷疑，安倍派與二階派疑似有組織性地未將部分政治獻金募款餐會收入刊載在收支報告書中，將持續調查釐清事件。

讀賣新聞報導，安倍派與二階派的事務所被東京地檢特搜部搜查，也對日本政府和執政黨造成衝擊。

自民黨幹事長茂木敏充今天上午對此表示「相當遺憾，會嚴正看待此事」。眾議院議員、安倍派事務總長高木毅今天在黨部對此致歉，回應「認知到是重大的事情，會堅定且誠實地協助調查」。

身為自民黨總裁（黨主席）的日本首相岸田文雄，今天在東京地檢特搜部派員進入安倍派與二階派事務所調查前說：「調查進行的同時，事情的全貌、原因、課題也會變得清楚，將觀察事情發展的同時，採取必要的因應措施」。

內閣官房長官林芳正則未發表評論，今天僅稱「認真看待對政治的不信賴等國民各種的聲音，為避免耽誤國政，將會在內政及外交各種議題上逐一取得結果」。

執政聯盟的公明黨代表（黨主席）山口那津男表示「搜查已經進入新的階段，將會密切關注」。

最大在野黨立憲民主黨代表（黨主席）泉健太批評「這是前所未聞的異常情況，自民黨仍未履行說明責任」。

朝日新聞報導，自民黨的派閥事務所遭檢方人員進入搜查是極為罕見的狀況。東京地檢特搜部因日本齒科醫師聯盟的政治獻金事件，曾於2004年派員進入前橋本派事務所，據信這是睽違19年又有派閥事務所被東京地檢特搜部調查。