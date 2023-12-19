【時報記者郭鴻慧台北報導】美(吉吉)-KY(8466)今(19)日舉行法說會，執行長王傳漢指出，公司營運已走出谷底，2023下半年在北美SPC石塑地磚市場業務接單接連斬獲，包括北美大型量販通路客戶SPC訂單11月逐步出貨認列，再加上12月北美大型經銷商通路客戶下單力道優於預期，台南廠明年首季可望趨近損平，也有機會逐季成長。

美(吉吉)搶進北美SPC石塑地磚業務訂單豐碩，北美市場開拓成效顯現，第3季北美營收占比達27.65％，相較去年同期增加10個百分點美。美(吉吉)看好北美地區將為未來營運成長亮點，持續與客戶進行新款SPC石塑地磚產品送樣，進一步深化合作並有助未來業務接單動能。

美(吉吉)-KY 2023年第3季合併營收6.79億元、整體毛利率回升至19.69％，第3季營業利益達4,065萬元，本業擺脫連續3季虧損並正式轉盈，為因應未來台南廠營運資金運用，進行海外盈餘匯回4.36億元使得所得稅費用支出明顯增加，2023年第3季歸屬於母公司稅後淨損311萬元、每股稅後損失(EPS)為0.05元。

王傳漢指出，前3季台南廠虧損金額0.69億元，影響每股稅後虧損(EPS)達1.05元，台南廠正精進生產學習曲線、提高產能稼動率，以目前北美兩家大型客戶接單量體來看，有利逐步放大台南廠經濟規模效益，有望重返集團過往獲利水準。

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