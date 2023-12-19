【時報記者郭鴻慧台北報導】美(吉吉)-KY(8466)今(19)日舉行法說會，執行長王傳漢指出，公司營運已走出谷底，2023下半年在北美SPC石塑地磚市場業務接單接連斬獲，包括北美大型量販通路客戶SPC訂單11月逐步出貨認列，再加上12月北美大型經銷商通路客戶下單力道優於預期，台南廠明年首季可望趨近損平，也有機會逐季成長。
美(吉吉)搶進北美SPC石塑地磚業務訂單豐碩，北美市場開拓成效顯現，第3季北美營收占比達27.65％，相較去年同期增加10個百分點美。美(吉吉)看好北美地區將為未來營運成長亮點，持續與客戶進行新款SPC石塑地磚產品送樣，進一步深化合作並有助未來業務接單動能。
美(吉吉)-KY 2023年第3季合併營收6.79億元、整體毛利率回升至19.69％，第3季營業利益達4,065萬元，本業擺脫連續3季虧損並正式轉盈，為因應未來台南廠營運資金運用，進行海外盈餘匯回4.36億元使得所得稅費用支出明顯增加，2023年第3季歸屬於母公司稅後淨損311萬元、每股稅後損失(EPS)為0.05元。
王傳漢指出，前3季台南廠虧損金額0.69億元，影響每股稅後虧損(EPS)達1.05元，台南廠正精進生產學習曲線、提高產能稼動率，以目前北美兩家大型客戶接單量體來看，有利逐步放大台南廠經濟規模效益，有望重返集團過往獲利水準。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：