【時報記者林資傑台北報導】晶圓代工龍頭台積電(2330)今（19）日宣布，董事長劉德音將不參與下屆董事提名，並將於2024年股東大會後退休。台積電「提名及公司治理暨永續委員會」推薦副董事長魏哲家接任下屆董事長，並將以明年6月董事會選舉結果為主。

劉德音1993年加入台積電，並在創辦人張忠謀2018年6月退休後接任董事長職位。在其董事長任內，劉德音重申公司對其使命承諾，並著重在強化公司治理及企業競爭力，尤其是在技術領先、數位卓越及全球布局。

劉德音表示，過去30年在台積電貢獻己力，對他而言是趟非凡旅程，要特別謝謝非常有才華的團隊，並肩將公司打造成今日的業界指標企業，而自己能在公司傳奇的創辦人退休後接下台積電董事長一職，更是一項殊榮。

劉德音表示，現在希望能「退而不休」，以不同方式回饋自己數十年的半導體經驗，多花點時間陪伴家人，開啟人生的新篇章。自己會持續與董事會一同致力於公司治理，直到任期屆滿的最後一天，對於台積電在可見的未來將持續締造優異表現有充分信心。