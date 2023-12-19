【時報記者林資傑台北報導】晶圓代工龍頭台積電(2330)今（19）日宣布，董事長劉德音將不參與下屆董事提名，並將於2024年股東大會後退休。台積電「提名及公司治理暨永續委員會」推薦副董事長魏哲家接任下屆董事長，並將以明年6月董事會選舉結果為主。
劉德音1993年加入台積電，並在創辦人張忠謀2018年6月退休後接任董事長職位。在其董事長任內，劉德音重申公司對其使命承諾，並著重在強化公司治理及企業競爭力，尤其是在技術領先、數位卓越及全球布局。
劉德音表示，過去30年在台積電貢獻己力，對他而言是趟非凡旅程，要特別謝謝非常有才華的團隊，並肩將公司打造成今日的業界指標企業，而自己能在公司傳奇的創辦人退休後接下台積電董事長一職，更是一項殊榮。
劉德音表示，現在希望能「退而不休」，以不同方式回饋自己數十年的半導體經驗，多花點時間陪伴家人，開啟人生的新篇章。自己會持續與董事會一同致力於公司治理，直到任期屆滿的最後一天，對於台積電在可見的未來將持續締造優異表現有充分信心。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：