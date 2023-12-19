【時報編譯張朝欽綜合外電報導】繼周一大漲之後，油價在周二沒有太大變化。投資者現在關注相關的政治情勢，此前葉門胡塞武裝份子對紅海海域的船隻進行攻擊，擾亂海上貿易，迫使船隻改變航線。

亞洲時段周二下午，布蘭特原油期貨上漲6美分，至每桶78.01美元。西德州原油下跌18美分，至每桶72.29美元。

IG駐新加坡的市場策略師Jun Rong Yeap表示：「有鑑於多個國家已迅速採取集體反應，來減輕攻擊的影響，這可能讓人無法相信，中斷會是長期的」。

由於投資人擔心航運公司將船隻調離紅海，上述兩個油價在周一大漲超過1%。

石油巨頭BP暫停了所有通往紅海的航線。油輪集團Frontline在周一表示，船隻將避免通過該航道。此皆顯示了危機正在航運公司之間擴大。

不過高盛分析師表示，紅海能源流的中斷問題，不太可能對原油和液化天然氣(LNG)的價格造成重大影響，因為船隻運輸可以改道。

分析師也說：「我們確實估計，如果所有每天700萬桶的總石油流量被長期地重新導向，(往北和往南)，將使現貨原油價格相對於長期油價上漲3~4美元/桶」。

這次的船攻擊事件，促使美國及其盟友討論成立一個保護紅海航線的工作隊。而伊朗則警告說，保護紅海航線是一個錯誤。