【時報編譯張朝欽綜合外電報導】繼周一大漲之後，油價在周二沒有太大變化。投資者現在關注相關的政治情勢，此前葉門胡塞武裝份子對紅海海域的船隻進行攻擊，擾亂海上貿易，迫使船隻改變航線。
亞洲時段周二下午，布蘭特原油期貨上漲6美分，至每桶78.01美元。西德州原油下跌18美分，至每桶72.29美元。
IG駐新加坡的市場策略師Jun Rong Yeap表示：「有鑑於多個國家已迅速採取集體反應，來減輕攻擊的影響，這可能讓人無法相信，中斷會是長期的」。
由於投資人擔心航運公司將船隻調離紅海，上述兩個油價在周一大漲超過1%。
石油巨頭BP暫停了所有通往紅海的航線。油輪集團Frontline在周一表示，船隻將避免通過該航道。此皆顯示了危機正在航運公司之間擴大。
不過高盛分析師表示，紅海能源流的中斷問題，不太可能對原油和液化天然氣(LNG)的價格造成重大影響，因為船隻運輸可以改道。
分析師也說：「我們確實估計，如果所有每天700萬桶的總石油流量被長期地重新導向，(往北和往南)，將使現貨原油價格相對於長期油價上漲3~4美元/桶」。
這次的船攻擊事件，促使美國及其盟友討論成立一個保護紅海航線的工作隊。而伊朗則警告說，保護紅海航線是一個錯誤。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：