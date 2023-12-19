為了因應美國對大陸半導體最新出口管制措施，供應鏈人士透露，美國晶片大廠輝達（NVIDIA）為大陸市場量身打造的全新顯示卡GeForce RTX 4090 D，將於12月28日晚間10時亮相，官方建議零售價仍為人民幣12999元（約台幣5.7萬元）。

陸媒芯智訊報導，美國於10月17日對大陸出口的人工智慧相關晶片、半導體製造設備祭出嚴格限制，導致輝達高階遊戲市場的顯示卡GeForce RTX 4090在大陸銷售受限，為解決這個問題，決定開發大陸市場客製化的GeForce RTX 4090 D顯示卡，透過降低部份規格，以符合美國出口管制要求，持續在大陸市場銷售。

從先前曝光資料顯示，RTX 4090 D仍由台積電4奈米製程打造，基於AD102 GPU核心，編號從AD102-300變為AD102-250，對應著規格的降級，具體的CUDA核心數量尚不清楚，但肯定會少於RTX 4090的16384個。

另外，核心基準頻率將從2235MHz小幅提高到2280MHz，但加速頻率維持在2520MHz，可能還會保留 24 GB GDDR6X 顯存，頻寬超過 1 TB/s，TGP整卡功耗則將從450W小幅下調到425W。官方建議零售價為人民幣12999元。

#台積電 #半導體 #RTX 4090 #輝達 #晶片