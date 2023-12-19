【時報-台北電】中光電(5371)代子公司中光電智能機器人股份有限公司及中光電智能物流股份有限公司公告股份轉換。
中光電智能機器人及中光電智能物流皆為中光電直接持股100%之子公司，本次交易係共同控制下之組織重組，不影響股東權益。
因應集團長期營運發展，整合資源並發揮集團綜效，中光電智能機器人以總價計新台幣2834萬984元，支付予中光電智能物流股東，股份轉換基準日暫定2024年1月1日，付款日於基準日後三個營業日內完成。
股份轉換後，中光電智能物流將成為中光電智能機器人100%子公司，預計可藉此整合資源並發揮集團綜效。另外，本股份轉換後，對公司之每股淨值及每股盈餘並無重大影響。未來若能充分發揮綜效，對每股盈餘與每股淨值應有正面之助益。本次併購架構係屬股份轉換，非公開收購案。（編輯：沈培華）
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