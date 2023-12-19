【時報-台北電】世紀風電(2072)代子公司世紀鈽錸特股份有限公司公告辦理解散清算事宜。

世紀風電公告子公司世紀鈽錸特股份有限公司，因業務關係擬結束營業，於112年12月19日股東臨時會決議啟動解散清算事宜。（編輯：沈培華）

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