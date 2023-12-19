上證指數19日收漲1點，中止連續四個交易日下跌。市場交易平淡，滬深兩市成交額合計為人民幣（下同）6,428億元。

香港信報報導，上證指數19日最多上漲9點，漲幅為0.33％，高見2,940點後出現賣壓，大盤一度回軟，最多下跌16點，跌幅為0.57％，低見2,914點，終場收報2,932點，上漲1點，漲幅為0.05％，成交額為2,832.34億元。

深證成指盤中最多上漲52點，漲幅為0.57％，高見9,331點，最多跌54點，跌幅為0.59％，低見9,225點，最終收報9,289點，上漲9點，漲幅為0.11％，成交額為3,595.42億元。

滬深300指數收報3,334點，上漲4點，漲幅為0.14％。創業板指數收報1,827點，上漲7點，漲幅為0.42％。

各類股方面，船舶製造股上漲逾2％。飯店旅遊股上漲逾1％。電器、電子股持穩。物資外貿股跌逾2％。生物製藥、電力股跌逾1％。房地產、石油、鋼鐵、汽車製造、煤炭、基本金屬、金融股偏軟。

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