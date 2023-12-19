【時報記者葉時安台北報導】新光鋼(2031)子公司前端風電-新(7702)周二召開法說會，說明營運模式、布局市場藍圖及成長潛力。前端風電新產品布局，搶占風電與氫能源產業先機，其中風電製造良率優於同業平均水準，助陣毛利率；氫能經濟方面，目標下季取得認證，鹿港新廠已超前部署做好準備，有利於搶先爭取氫能源基礎建設市場。

前端風電-新主要業務為風力發電水下基樁(pin pile)製造，受惠於自有AI檢測技術，管理程序持續精進優化，加上豐富的生產實績經驗，公司產品自檢品良率已趨近於100%，顯著優於同業平均水準，整體效能的提升，也使公司水下基礎製造業務毛利率上升至2023上半年的40%。

隨著風機走向大型化、大水深與浮動式趨勢，前端進行興建鹿港新廠以布局新世代風機產品，有利於前端風電成為新世代風機關鍵零組件供應廠商之一。

淨零碳排需求已成為國際趨勢，根據國發會發布台灣淨零排放路徑及策略總說明，淨零轉型主要計畫至2030年將投入近9千億預算，其中再生能源及氫能預算為2107億元為最高，未來目標氫能源占9-12%發電量，預期創造435萬噸氫氣需求，而無碳排之綠氫能源發展方面，英國正在開發氫能源電解設備安裝在浮式風機以產生綠氫之解決方案，預期浮式風機+氫能源的綠氫解決方案技術將逐漸成形。

前端風電除布局新一代的風機產品外，也提前布局「氫能經濟」，公司具備鍋爐壓力容器製造技術，正進行氫能壓力桶槽製造認證申請，最快2024年第一季可取得鍋爐壓力容器製造廠(ASME)認證。未來將透過鹿港新廠布局氫能源的壓力桶槽製造，協助氫能源的運輸/儲存，隨著氫能源市場的發展，前端風電已超前部署做好準備，有利於搶先爭取氫能源基礎建設市場。